Debatt: Alltför långsam övergång till elbilar

Det går trögt med övergången till elbilar i Sverige. Just nu finns det runt 55 000 rena elbilar, bara en tiondedel av antalet i Norge. Statsrådet Per Bolund (MP) påstod i partiledardebatten nyligen att antalet elbilar är 300 000, men då räknade han in alla laddbara bilar, alltså även sådana som i tillägg till elmotor har förbränningsmotor och växellåda.

Detta väckte inte samma uppmärksamhet som uttalandet om "blåbruna partier", som fick Jimmie Åkesson att gå i taket, och som förstärkte intrycket av Per Bolund och Miljöpartiet som en belastning för regeringen.

Man kan ha sina åsikter om SD, men ett statsråd bör inte fiffla med siffrorna. Det finns för bilköparen flera hinder för att ta steget över till bilar med helt eller delvis eldrift. Det största kan vara bilarnas höga pris, där staten "tillfälligt" stoppat utbetalningarna av miljöbilspremien, därför att "pengarna tagit slut".

Vadå, man har väl budgeterat fel, eller är statskassan tom?

Sedan går det för långsamt med utbyggnaden av infrastrukturen. För långa vägsträckor är utan laddningsmöjligheter. I Norge är det en självklarhet att bostadsrättsföreningar har laddningsstationer, det är det ännu inte i Sverige.

Sverre Haukeland