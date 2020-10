Debatt: Anders Teljebäck (S): "Nu är det andra som får ta stafettpinnen och föra arbetet vidare"

För tio år sedan flyttade jag in i Stadshuset och blev förtroendevald politiker på heltid i Västerås stad. Jag har alltid vetat att den tid man har sådana uppdrag är begränsad och att det gäller att ha en liten ryggsäck med sig in så att man inte blir beroende av uppdragen och börjar betrakta de som lönearbete. Jag har aldrig betraktat uppdragen som ett jobb. Däremot är det mycket jobb som ska göras.

Jag skulle ljuga om jag skrev här att det aldrig har varit bekymmer eller problem.

Jag har älskat det hela tiden, inte minst sedan jag för sex år sedan fick förmånen att ta mig an det finaste uppdraget man kan ha som västeråsare, nämligen att vara Kommunstyrelsens ordförande i vår kära stad.

Jag skulle ljuga om jag skrev här att det aldrig har varit bekymmer eller problem. Så är det inte och ett så här tungt och viktigt uppdrag är emellanåt betungande men det ljusa överväger självklart.

Tänk de gånger jag mött människor på stan som kommit fram och sagt att jag gör ett bra jobb eller alla fantastiska människor som jag mött under företagsbesök eller besök och praktik i de egna verksamheterna.

Jag är stolt över att ha varit en del i ledningen av staden som gjort att vi kunnat utveckla kärnverksamheterna som skolan, vården och omsorgen men också allt annat. Några exempel är alla våra fina kulturverksamheter och vår idrottsverksamhet och arbetet med trygghet och förebyggande i hela kommunen, inte minst i våra stadsdelar och city.

Många brukar säga till mig att det har hänt så mycket under de här åren, och det är klart att en stad som definitivt vuxit ur sin tidigare bruksmentalitet är något helt annat i dag än för 10–15 år sedan. Vårt näringsliv är högteknologiskt och vi har fått starka etableringar och återetableringar och väldigt många nya företag har startats.

Vi är i dag på ett helt nytt sätt ett besöksmål både för möten, affärer och privatturism. På senare tid har detta självklart påverkats av coronapandemin men så är det ju i hela landet.

Staden har utvecklats men man blir aldrig färdig och jag vill lyfta några utvecklingsområden som kommer att betyda att Västerås tar nästa steg i utvecklingen.

- Mälarporten: Med resecentrum och stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet. Det största samhällsbyggnadsprojektet i Västerås historia. Det finns de som vill förminska detta till att bara handla om vilket tak vi ska ha på resecentrum. Inget kunde vara mer fel. Mälarporten handlar om hur vi ska förflytta Västerås ytterligare närmare Mälaren. Genom ett rätt utfört resecentrum med passager för gång och cykel och en rad andra åtgärder, kommer befintligt city att flyttas närmare Mälaren och det öppnas för utveckling av 10 000 nya hem för nya västeråsare och personer redan boende i Västerås. Dessutom kommer många verksamheter och handel att finnas inom området.

- Vision Finnslätten: Som inte är en vision utan högst påtaglig utveckling här och nu. Att omvandla ett klassiskt industriområde till ett modernt högteknologiskt centrum för elektrifiering och automation är otroligt spännande. Finnslätten ska bli en ny attraktiv miljö både för dem som arbetar där och tillkommande gäster med kopplingar till utbildning och forskning. För de som pendlar in ska det både vara möjligt att kliva av tåget via ett tågstopp och bo på longstay nära sin arbetsplats. För internationell arbetskraft som väljer att bosätta sig i Västerås ska barnen och ungdomarna kunna gå i skolor med engelska som språk och internationellt godtagen läroplan. Det ska finnas bra restauranger och stora möjligheter att utöva fritidsintressen.

- Mälardalens högskola blir Mälardalens tekniska universitet. Nu är det dags att ömsa skinn från Högskola till tekniskt universitet. Genom det kan det nya universitetet stärka forskningsområden och locka hit fler studenter och på det sättet vara en viktig drivkraft för den högteknologiska utvecklingen vi nu ser framför oss i vår stad.

- Mälarprojektet med hamnarna i Västerås och i Köping. Tillsammans med staten och Köpings kommun driver Västerås stad inom ramen för vårt bolag Mälarhamnar det största sjöfartsprojektet sedan Göta kanal. Syftet är att kunna ta in Mälarmaxbåtar som är 160x23 meter i stället för dagens 124x18 meter till våra hamnar. En utveckling av sjöfarten med stort fokus på att utveckla hållbara transporter för vårt näringsliv. Genom att flytta över transporter från vägarna till sjöfart minskar vi både koldioxidutsläppen och trängseln på våra vägar och järnvägar.

- Oslo–Stockholm 2.55. Genom att göra det möjligt att åka mellan Oslo och Stockholm med tåg på under tre timmar så är potentialen att flytta över en miljon resenärer per år från flyg till järnväg. Västerås stad är tillsammans med region Västmanland, Örebro, region Örebro län, Karlstads kommun och region Värmland delägare i bolaget Oslo–Stockholm 2.55. Syftet är att få till den järnvägen och att den ska gå via Västerås. På så sätt skapar vi hållbara persontransporter och vi stärker också tillväxten i vår region.

Till sist: Det finns ständigt mycket att göra för att utveckla vår stad. Det handlar om att stärka tryggheten, skapa en likvärdig skola, förbättra äldreomsorgen, utveckla kulturen och se till att Västerås är en idrottsstad av rang. Men nu är det andra som får ta stafettpinnen och föra detta arbete vidare.

Anders Teljebäck (S)

Avgående Kommunstyrelseordförande

