Debatt: Ändra arbetsvillkoren för a-kassa i kristider

Det rådande läget är minst sagt förödande för många yrkeskategorier. Själv jobbar jag inom handeln sedan 14 år tillbaka. Det mest skrämmande är att all trygghet kan ryckas bort på en natt i nuvarande krissituation. När människor väljer bort att handla i butiker så måste butikerna såklart ändra öppettiderna för att klara detta ett tag till. Ett försöka för att hålla huvudet ovanför ytan.

Min situation är följande. Jag har varit med i a-kassan i 24 år. Arbetsvillkoret är 20 timmars arbete i veckan under de senaste 6 månaderna för att få a-kassa vid arbetslöshet. Jag har en tjänst på 20 timmar i veckan, men nu med färre öppettider blir tjänsten på 15 timmar. Detta är enligt facket ok att ändra på bara över en natt. Så fortgår detta bara några veckor har all min ”inkomstförsäkring” som jag har betalat till i 24 år helt försvunnit. Jag får ingen a-kassa.

Så snälla politiker. För att hjälpa befolkningen, så sänk arbetsvillkoret i timmar/vecka under rådande situation. Vi är många nu som blir helt utan trygghet ekonomiskt om affärerna inte går ihop. Detta bara över en natt. Hjälp oss. Läget är akut. Vi som inte är korttidspermitterade helt och tills vidare anställda har ingen möjlighet att överleva på de timmar vi får. Gör något nu.

Jennie Effler

Anmäl text- och faktafel