Debatt: Anna Thunell – jag ber om ursäkt

Jag var för snabb på avtryckaren eller sänd-knappen. Jag tog för givet att en kommun, som vill stoppa en näringsidkare för att hen har fel färg på tältduken på sitt torgstånd, rimligen måste ge sitt godkännande innan en annan näringsidkare lägger upp depåer med miljöfarligt avfall i tätbebyggt område. Jag tog för givet, att då detta upplag ändå hade kommit till stånd, så måste någon alltså kommunen, ha försummat något vid tillståndsgivningen. Därför vädrade jag mitt missnöje och tvivel i ett insändarförslag som jag skickade till VLT. ("Hur fick man över huvud taget tillstånd till tippen?", VLT den 30 november.)

Innan tidningen tog in mitt förslag, hann Thunell i tidningen beskriva det bisarra förhållandet att tillståndsgivning över huvud taget inte krävs upp till en viss mängd avfall. Jag borde då ha stoppat publicering av mitt inlägg, men då redan avsevärd tid förflutit utan att insändaren kommit in, tog jag för givet att VLT lagt den åt sidan. Men så blev den ändå publicerad och Anna Thunell såg sig föranledd att än en gång förklara tillståndssituationen under antagandet att jag inte noterat hennes förklaring första gången. ("Det krävdes inget tillstånd", VLT den 11 december.)

Jag betvivlar inte att Thunell har ordentligt på fötterna, när hon beskriver kommunens maktlöshet i ett fall som detta. Och vi torde vara överens om att detta förhållande är rent absurt.

Om jag förstått saken rätt, hann dock företaget kraftigt överskrida den tillståndsbefriade avfallsmängden, innan kommunen lyckades slå stopp, så där finns eventuellt något för Thunell att begrunda och förklara.

Fortsatt tror jag, att Thunells förhoppning att få konkursboet att bekosta uppstädning och sanering är för optimistisk. Claes Kugelberg har i VLT ingående redovisat hur utomordentligt svag konkursboets balansräkning är, så det lär väl ändå bli vi skattebetalare som får plocka upp notan, som inte lär bli liten.

Ber i alla fall Thunell om ursäkt för att jag inte faktakollat bättre och därmed förstått den märkliga miljölagstiftningen på detta område, innan jag lämnade in mitt insändarmanus.

Ulf Hedman

