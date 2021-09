Debatt: Antalet elever ökar stadigt i takt med att Västerås växer

Det har under lång tid funnits behov av en ny högstadieskola i centrala Västerås. Antalet elever ökar stadigt i takt med att Västerås växer. Under det tidigare styret var planeringen av skollokaler eftersatt i Västerås, med olyckliga konsekvenser som följd. Bostadsområden förtätades och antalet elever ökade utan att skollokaler byggdes ut i samma utsträckning. Vid skolstarten 2018 var situationen så illa att alla elever inte ens hade fått besked om var de skulle gå i skolan när terminen började. Detta var något som vi i Liberalerna var starkt kritiska till under förra mandatperioden när vi satt i opposition.

Sedan Liberalerna bildade styrande majoritet, tillsammans med S, C och MP, efter valet 2018 så har vi arbetat hårt för att komma till rätta med bristen på skollokaler. Nu finns en tydlig plan för att möta lokalbehovet och många skolprojekt är i full gång. Flera nya skolor har färdigställts, exempelvis en ny högstadieskola på Rönnby, en ny låg- och mellanstadieskola på Öster Mälarstrand och en låg- och mellanstadieskola i Irsta – där det nu även byggs ett nytt högstadium. Andra exempel på satsningar som görs är att Emausskolan, Ekbergaskolan och Fridnässkolan byggs ut och vi planerar även för nya skolor på Vallby och Håkantorp. Dessutom har vi friskolor som vill bidra och utöka antalet skolplatser i nära dialog med staden, vilket vi välkomnar!

Nu tar vi även ett viktigt steg för ett nytt högstadium i centrum. Ett första förslag finns framtaget för en ny skola för mellan 375–450 elever i årskurs 7–9 vid Bryggargården invid Djäkneberget i centrala Västerås. Förslaget innebär att den befintliga byggnaden Bryggargården kompletteras med en ny skolbyggnad och tillhörande idrottshall. Taket på idrottshallen planeras att användas på ett kreativt sätt där det blir en del av utemiljön för skolans elever.

De parkeringsplatser som finns på området i dag ersätts med nya parkeringsplatser på närliggande Klippans parkering.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att skicka ut ett förslag till ny detaljplan för skolan på samråd och det finns nu möjlighet att tycka till om förslaget.

En ny högstadieskola i den centrala delen av Västerås är viktig av flera anledningar. Den behövs för att råda bot på den brist på skolplatser som finns i området redan i dag. Men den är också viktig för att elever ska ha möjlighet att kunna göra ett aktivt skolval med både privata och kommunala alternativ. En skola i de centrala delarna av staden har ett stort upptagningsområde och möjliggör att elever från olika delar av Västerås möts i samma klassrum.

Jesper Brandberg (L)

ordförande fastighetsnämnden

Anna Lundberg (L)

ordförande grundskolenämnden

Anna Nordanberg (L)

ledamot byggnadsnämnden