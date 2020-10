Debatt: Arrogant bemötande i/av Arrendenämnden, Västerås

Jag var kallad till ett möte i Arrendenämnden (AN) i Västerås.

Kallelsen lydelse: Du kallas till sammanträde och besiktning i ärendet. Ärendet gäller: ändring av arrendevillkor, bostadsarrende. Tidpunkt 15 september.

Jag gjorde alla för mig nödvändiga förberedelser inför mötet med ett antal punkter som jag tänkte använda/belysa vid sammanträdet. Men tyvärr, mötets ordförande förstörde alla försök till inlägg och kommentarer på ett mycket arrogant sätt och efter ett antal försök gav jag upp och lyssnade och svarade endast på tilltal från ordföranden, som regel bara ja eller nej.

Jag har i mitt långa liv deltagit i massor av sammanträden i Sverige och utomlands men har aldrig mötts av liknade styrning/arrogans av någon mötesordförande.

Min slutsats är klar: Ett mejl med frågor som ska besvaras fyller (i detta fall) klart ordförandens behov på svar av sina frågor. Kalla inte till värdelösa sammanträden om inte alla parter får göra sina inlägg och kommentarer. Ordförandens ”uppträdande” var/är helt olämplig.

Besiktningen genomfördes dock helt okej.

Protokollet (beslut) daterat 2020-09-29 innehåller stora brister:

- Protokollet är ej underskrivet.

- Att jag begärt två villkorsändringar anges ej och ej heller att jordägare nekade till dessa.

- Att jordägaren i följebrevet angivit avgiften är justerad på grund av flera orsaker, främst taxeringshöjning, nämns inte med ett ord i protokollet, inte heller under sammanträdet.

- Ytor och m2-priser nämns men kortfattad mening. Att tomt 1 är 2,55 ggr större än tomt 9 borde framgå av protokollet. Jämförelse mellan dessa två tomter nämns också alltför kortfattat. Att en tomt som är 2,55 ggr mindre och i många avseenden klart sämre, vad gäller utnyttjandet, ska (AN:s beslut) belastas med samma arrende som den 2,55 ggr större tomten måste starkt ifrågasättas.

- Noteringen i protokollet vad gäller Ängsholmen stämmer ej enligt min uppfattning. AN bör göra ett fysiskt besök där.

- I brev till AN daterat 25 Maj 2020 pkt 2 b skriver jag att avtalet angående tomt 3 bör uppvisas för AN (avtalets existens och arrende 45 000 kronor angivet av jordägaren). Detta gjordes ej, men ordförande ägnade några minuter åt frågor angående avtalet och jordägaren redogjorde för dess uppbyggnad. I protokollet (inte heller under sammanträdet) nämns inte ett ord om detta avtal och ej heller besvarar AN de frågor som jag ställt angående dess utformning.

Åke Burman