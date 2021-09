Debatt: Att bränna sex miljarder till ingen nytta

I regeringens budgetproposition anslås 0,4 miljarder kr/år under perioden 2026-40 för att fånga in koldioxid ur atmosfären och begrava under mark eller havsbotten. Kallas CCS-teknik. Sammanlagt 6 miljarder. Uppräknat till seklets slut 30 miljarder kronor.

Med en uppskattad kostnad av 1 000 kronor/ton motsvarar det 400 000 ton/år i minskat utsläpp av koldioxid. Det är 9 promille av Sveriges totala utsläpp på 45,4 miljoner ton, som i sin tur är cirka 1,4 promille av de totala, globala utsläppen.

Det svenska målet är att bidra till en global temperaturbegränsning. Så vad ger den här satsningen?

Vi använder en beräkningsmodell från FN:s klimatpanel IPCC, som vid en fördubblad halt av koldioxid i atmosfären anger en temperaturökning på 3 grader.

400 000 infångade ton i aktuellt projekt minskar våra utsläpp med en andel av 9 promille så den totala nyttan blir 25 miljondels grader om man fortsätter till år 2100. Detta är försumbart. Inte mätbart. Kan sättas lika med noll. Den intresserade kan få beräkningen redovisad.

Cementa ska också storsatsa på CCS-tekniken. Ingen vågad gissning att de behöver stöd med tvåsiffriga miljarder av skattepengar för det, också utan mätbar effekt på temperaturen. Men cementen blir dubbelt så dyr.

Det är ofattbart vilka utopiska och desperata scenarier som koldioxidjakten leder till. Globalt är världens utsläpp 36 miljarder ton. Att i Sverige fånga in koldioxid via CCS-teknik ger försumbar, global klimateffekt till oöverstigliga kostnader.

Förindustriell koldioxidhalt var nära minimigränsen för en fungerande fotosyntes. Den är en förutsättning för allt liv på vår planet. Med dagens nivåer frodas all växtlighet globalt och skördarna ökar.

Som med så mycket annat i klimatpolitiken bevisas saknad förmåga att förstå proportioner och en likgiltighet för kostnader.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer