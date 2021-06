Debatt: Att hyra ska vara självkostnadsbaserat

VLT:s Matilda Molander har den senaste tiden haft synpunkter på hur fastighetsnämnden skött kommunens fastighetskapital. I ett svar till mig på ledarsidan (12/5) påstår Molander att kommunrevisionen, i en mer än två år gammal rapport, enbart uppmärksammat risken för kapitalförstöring på grund av bristande fastighetsunderhåll. Om så vore fallet så hade åtminstone inte jag ifrågasatt revisionsrapporten. Det Molander har missat är ett revisorerna i denna rapport går längre än så. De föreslår faktiskt en omfördelning av resurser mellan olika utgiftsområden. Det är detta som kommunstyrelsemajoriteten reagerat emot.

Molander har menat att jag som fastighetsnämndsordförande borde sett till att förbättra fastighetsbeståndets kvalitet. Just det är också precis vad jag varit med och gjort. Under perioden 2014–18 lade kommunen i snitt 146 miljoner kronor per år på investeringar och underhåll i stadens grundskolor och äldreboenden. Under de två helår som jag varit ansvarig, 2019–20, har kommunen i snitt lagt 241 miljoner kronor per år på samma utgiftsområden. Att gå från 146/år till 241/år är en ökning med 65 procent. Denna ökning har skett under mitt ordförandeskap och efter att revisionsrapporten skrevs. Molander tycks således inte ha kontrollerat basala fakta innan hon anklagar mig för att inte vårda kommunens fastighetskapital.

Molander avslutar sitt svar till mig med att påstå att det vore en god idé av fastighetsnämnden att bekosta ytterligare underhållsåtgärder utan att hyressätta dem. Detta är ett mycket långtgående förslag. Jag undrar om Molander riktigt tänkt igenom det.

Att hyran ska vara självkostnadsbaserad är en viktig princip. Inte för inte har en livlig debatt rasat under många år kring hur självkostnaden ska beräknas. Centralt i debatten har varit om den kommunala självkostnaden verkligen inkluderar en marknadsmässig kapitalkostnadskomponent, eller om en fiktivt låg kapitalkostnad snedvrider konkurrensen till nackdel för skolor och äldreboenden som hyr privata lokaler.

Matilda Molander går nu ett steg längre och vill exkludera även delar av underhållskostnaden ur självkostnadshyran. Att göra så skulle givetvis förvärra snedvridningen ytterligare. Även kommunala verksamheter, som hyr privat ägda lokaler, skulle i ett sådant system gravt missgynnas visavi andra kommunala verksamheter som råkar befinna sig i egenägda lokaler.

Att göra som Molander föreslår tror jag däremot skulle leda till en gravt snedvridande situation som snabbt skulle bli ohållbar.

Sammanfattningsvis är jag absolut inte beredd att släppa principen om att självkostnaden ska hyressättas. Däremot är jag öppen för att ytterligare öka fastighetsunderhåll och investeringar, utöver den 65-procentiga ökning som redan skett under mitt ordförandeskap. Men då måste stadens verksamheter, hyresgästerna, vara beredda att betala för detta. Det kan betyda att prioritera bättre lokaler framför till exempel mer personal. Ett inte alls helt självklart beslut.

Jesper Brandberg (L)

ordförande fastighetsnämnden