Debatt: Att maximera riskerna

Låt oss göra ett litet tankexperiment: Du har köpt en back råa ägg och skall transportera hem de från affären till stugan som ligger på andra sidan viken. Vägen runt är drygt 10 mil över en till större delar relativ hoppig grusväg. Eller så finns det en asfalterad enskild väg med en liten bro i mycket bra skick som tyvärr går via grannens mark som tar dig hem på bara 1 mil; grannen är en lustigkurre och kräver vägtull på 156 kronor om året för att du ska få passera över hans mark med dina råa ägg. Vilket alternativ väljer du?

156 kronor om året är det beloppet som Hässlö flygplats kostar varje västeråsare per år – i förhållande till budgeten i stan är dessa 24 miljoner nog inte ens fikapengar, ändå gapar man glåpord om att vägs ände är nådd, och försöker visa handlingskraft som politiker – vi har hört det med pengar till vård och omsorg …

Och vad har råa ägg med flygplatsen å göra ?

På Hässlö flygplats sker det faktiskt 80-100 transporter per år som är betydligt mer riskfyllda än en back råa ägg – det transporteras patienter där och att förflytta sjuka människor är det farligaste vi kan hålla på med inom sjukvården. Det finns relativt få studier gjorda men alla studier som finns visar på en mycket hög risk för klart transportkorrelerade komplikationer; registrerar man bara alla missöden under patienttransporter så visar dessa mer eller mindre allvarliga komplikationer i 70-90 procent (SIC!).

Tittar man lite mer noga på allvarliga komplikationer under transporter (för det är ju inte fullt lika illa om man råkar glömma patientens löständer på avsändande sjukhus som om den slangen som kopplar patienten till respiratorn skulle åka ur patientens luftstrupe och patienten skulle drabbas av syrebrist) så har Canadian Air Ambulance Service gjort en jättestudie 2009 med drygt 19 000 patienter (CMAJ 27 oktober 2009 sida 181) där man påvisade 5,1 procent allvarliga komplikationer under transporten. Översatt det till äggtransporten går alltså var 20:e ägg sönder. Nu har kanadensarna kollat lite mer och har hittat lite faktorer som påverkar komplikationerna. Ett sätt att reducera komplikationerna är att ha specialutbildat personal och adekvat utrustning – det har vi i Sverige, så den risken har vi minimerat. Men det har de även i Kanada och ändå har de en allvarlig komplikation hos var 20:e patient.

En annan intressant sak som man kom fram till var att själva transporttiden är en oberoende faktor för komplikationer, det vill säga även om alla andra förutsättningar stämmer och allt görs rätt så inträffar det en allvarlig komplikation per 12,6 timmar transporttid; det vill säga var 12,6:e timme går ett ägg sönder i din korg oavsett hur noga och försiktigt du än är.

Skall vi nu skjutsa alla patienter via Arlanda i stället för Hässlö för att man värderar ideologi & egenintressen högre än patientsäkerhet (för visst skulle väl pengarna gå till vård och omsorg?) så kommer transporttiden förlängas om minst 100 timmar (ren körtid till Arlanda plus krångligare in- och utpassering) vilket innebär att vi utsätter våra patienter för en fullständig onödig risk i >100 timmar; omräknat på ovanstående siffror kommer detta skada 6-8 patienter allvarligt årligen. I värsta fall drabbas patienterna av allvarliga syrebristskador eller andra bestående men (som hade kunnat undvikas för 156 kronor per västeråsare och år) vilket dock åtminstone ekonomiskt inte är ett större problem då ju kommunen vinner 23 mille per år som går oavkortat till (lång-)vården så vi har råd att ta hand om de ”grönsakerna” som de förlängda transporttiderna riskerar producera.

Vad det gäller ägg är räkneexemplet enkelt: hur många ägg kommer att gå sönder under transporterna runt viken, och vad kostar dessa tillsammans – är de billigare än 156 kronor – sorry granne. Vad det gäller patienter är denna logik minst sagt människoföraktande.

Sedan kommer transporterna till och från Arlanda verkställas av ambulanserna i Västmanland vilket kommer binda upp ambulanskapacitet i minst 250-300 timmar mer per år än om transporterna skulle gått via Hässlö – 250-300 timmar där en bil inte finns tillgängligt för eventuella olyckor/akuta sjukdomsfall i Västmanland. Så beslutet drabbar inte bara de patienterna som transporteras än riskerar i värsta fall även hälsan/livet på gemene västeråsaren då ambulansen just inte kan vara framme på 5-10 min när de åker direkt från Hässlö än är en timme bort på plattan på Arlanda; skulle alla andra bilar i staden vara upptagna med andra patienter blir det lite väntan på ambulans.

Men som sagt lägger vi ner den flygplatsen som kostar varje varje västeråsare 156 kronor om året så täcker nog den vinsten de kostnaderna som kommer drabba långvården/rehab med råge.

Kolja Gilli

pilot

specialistläkare akutsjukvård, anestesi & intensivvård

