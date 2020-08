Debatt: Att Resa i tiden

När tågen kom för 200 år sedan klassades de som djävulens påfund och prästerna predikade emot järnvägen och dess oanade effekter på naturen och människans hälsa när man utsattes för de hissnande hastigheterna på upp till 30 km/h.

Nå väl tågen kom och revolutionerade världen; det byggdes järnvägslinjer kors och tvärs och varenda byhåla fick anslutning till omvärlden - industrialiseringen var ett faktum och dagens samhälle var född.

På 1970-talet lades järnvägsnätet ned i stor utsträckning då det sågs som förlegat och massor av infrastruktur förstördes.

Jag har arbetat som frilans-anestesiolog i Norden de senaste elva åren. Jag har vart på många ställen i Norge och i nästan varje avkrok i Sverige, så det har blivit många resor. Tåget fungerar mellan storstadsregionerna om man bortser från alla störningar som uppstår på grund av bristande underhåll och är redan i dag smidigare än flyget på dessa sträckor då man slipper allt krångel som en stor flygplats innebär. Att ta sig till ställena avsides om stambanorna är en utmaning och att ta sig till till exempel Lycksele eller även Kalmar är snudd på en världsresa. Varför man nu skall satsa på järnvägen genom att plöja ner massa pengar på höghastighetståg, på sträckor som mer eller mindre redan finns och åter glömmer de orterna som ligger avsides de stora stråken är mig en gåta.

Att flyga fungerar smidigt på just de mindre orterna särskild när man checkar in på en mindre och smidig flygplats, att åka på de stora linjerna via de stora flygplatserna så som Arlanda, Landvetter, Gardemoen, etcetera är bara besvärligt med alla incheckningsprocedurer, säkerhetskontroller, väntan på boarding, bagage, etcetera.

Eftersom jag även är pilot och flyglärare samt gillar gammalt skrot äger jag ett veteranflygplan som jag börjat använda för mina resor. Restiderna från Västerås har i princip 4-delats genom detta. Jag åker direkt från Hässlö och slipper massa tågbyten med mer eller mindre fungerande anslutningar eller resor via Arlanda, krångliga och långdragna incheckningar, säkerhetskontroller, boardingar samt väntan på bagage på de stora otympliga flygplatserna.

Visby tar mig 50 minuter, Kalmar 1:10, Umeå 1:45 Lekens på Lofoten 3:20.

Och detta med ett flygplan som fyller 60 om 3 år.

Tänk vilken utveckling detta kan ge med mindre, effektiva och moderna flygplan. Det har diskuterats mycket om framtida elflyg och jag tror inte att de som hånat dessa idéer har förstått potentialen. Nej, vi kommer aldrig ha flygplan i storlek B737 med eldrift - jetmotorer bygger på förbränningsvärme och kan knappast drivas av en elmotor. Däremot är elmotorn ytterst lämpad för att driva propellrar och med adekvat batterikapacitet kommer vi att kunna få propellerplan för 2-40 passagerare som utan större problem kommer att kunna täcka inrikestrafiken på ett mycket smidigt sätt; Norska Widerøe har börjat den utvecklingen.

I stället för stora flygplan på stora flygplatser öppnar elflyget för små maskiner med ett tätt nätverk direkt mellan många olika destinationer. Lägg därtill 5G-projektet med den automatiserade flygplatsen som Västerås kan bli först ut med så kan man ana vilken utveckling till ett nytt resande vi kan få. I stället för det som de flesta hittills förknippar med flyget, det vill säga den årliga semesterresan halva jorden runt till Thailand eller en weekendresa till NewYork (som båda faktiskt kan klassas som okynnesflygning), kommer vi att kunna få ett mycket smidigt transportsätt med minimal miljöpåverkan (två ggr 1 km asfalt som behöver underhållas i stället för 400 km bara för till exempel Västerås-Kalmar) som faktiskt åter kan få hela Sverige inklusive landsbygden att leva.

Om man där tillägger att allmänflygets moderna flygplan med 2-6 platser inte är mer svårflugna än att en normalbegåvad människa kan lära sig detta under rimlig tid och insats kan man ana vilket potential det finns i utvecklingen av även mindre elflygplan och automatiska/fjärrstyrda flygplatser.

Att miljöpartiet i sin ideologiskt inskränkta trångsynthet inte kan se möjligheterna utan agerar lika ultrakonservativt-bakåtsträvande som prästerna för 200 år sedan är nog få förvånade över; att Brandberg och Teljebäck med allt våld försöker sopa denna unika utvecklingsmöjlighet för Västerås under mattan kan mig inte få annat än att fundera på om det finns en dold agenda (med egenintressen i de fastighetsbolagen som vill åt flygplatsens mark) bakom detta.

Kolja Gilli

Specialistläkare Anestesi, Intensivvård & Akutsjukvård

Flygläkare Pilot Flight Instructor

inflyttat till Västerås enbart för Flygplatsens skull

