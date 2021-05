Debatt: Att tänka "rätt" är inte bra forskning

Min ledare handlar inte om den akademiska kvaliteten på forskningsprojektet utan om att en grupp inte ska behöva betala för att bli utsatt för politisk lobbyverksamhet. Med risk att tappa allmänvärdet i debatten ska jag ändå gå Wikberg till mötes och tillåta en scenförflyttning till hans högborg i vetenskapens ideologiskt impregnerade utpost. Menar Wikberg att han bedriver forskning inom företagsekonomi och krigsvetenskap på samma sätt som projektet i fråga får han skylla sig själv.

I projektbeskrivningen till Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning skriver man: ”Genus förstås här som något som görs snarare än något som är, vilket innebär att våra handlingar och uttalanden inte förklaras av genus, utan det är i strukturer, normer och praktiker som förhandlingar och (åter)skapanden av genus kan urskiljas.” Alltså: Kvinnlighet och manlighet är sociala konstruktioner. Det är en modig ståndpunkt som få forskare skulle hålla med om. Inte hälften biologi, hälften social konstruktion. Inte ens 70/30, utan 100 procent social konstruktion. Varför är det då så viktigt att genus är en social konstruktion, kan man undra. Projektbeskrivningen igen: “…one of the cornerstones of feminist analysis, (is) that gender is done and that this production is characterized by power.” Alltså: Inget har bäring i vår biologi utan 100 procent av vårt beteende är konstruerat med anledningen av makt.

Hur den här hållningen kan ha ett värde i företagsekonomi eller krigsvetenskap övergår mitt förstånd, men den är såklart kraftfull när man vill övertyga en grupp om att de är förtryckare.

Projektets engelska titel är ”Towards a gender equal and sustainable wildlife management”. ”Towards” gör det extra tydligt att viltvården inte är jämställd och att projektet ska förändra detta. Det gör det till ett lobbyprojekt och inte till ett forskningsprojekt. Tillsammans med det jag nämnt innan är det glasklart. Dessutom, från projektbeskrivningen: ”The overall methodological framework is inspired by participatory action research... (that)...rests on the epistemological assumption that the purpose of research is not only to describe, understand, and explain the world but also to change it.”

Återigen: Hur man använder sig av förändrande "feminist participatory action research" inom företagsekonomi och krigsvetenskap övergår mitt förstånd.

Skulle vi leka med tanken att forskningsprojektet hade finansierats genom postmodernisternas nöjeskonto hade jag inte skrivit min ledare. Inte heller om man forskat med en mer undersökande metod. Man hade kunnat titta efter om kvinnor och män skiljer, eller inte skiljer sig i, antal skott mot vilt, om de är höger- eller vänsterskyttar, hur många jaktdagar de har, vilka skott de tar, vilken jaktform de uppskattar, vilken typ av hundar de har, kaliber, bössa, kläder, utrustning, hur mycket de tid de hörs på radion, hur de presterar på skjutbanan eller hundra andra parametrar och jag skulle tycka det var intressant. Eller om jaktlag med minst en kvinna eller med hälften kvinnor skiljer sig från helmanliga i fråga om jaktdagar, fällda vilt, urval av vilt, upplevd jaktglädje, viltvårdsinsatser med mycket mera.

För tvärtemot Wikberg är jag mer intresserad av att lära mig om jakt och jägare än jag är av att lära mig tänka "rätt".

Daniel Sanchez