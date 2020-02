Debatt: Bilen som slagträ i miljödebatten

De flest är väl eniga om att vi bör minska våra utsläpp av växthusgaser – så även jag. Ändå köper jag i dag hellre en ny bensinbil och väljer bort en hybrid- eller elbil. Det verkar kanske märkligt men är ett medvetet och aktivt val. Anledningen är att jag föredrar en bensinbil trots alla ”straffskatter” är att det för mig är mer praktiskt, men också för att det inte behöver vara mer negativt för miljön än andra bilar.

Man slipper också släpa på ett dryga 500 kg tungt och skrymmande batteri, som i en Tesla, och leta laddstationer. Att så fort som möjligt gå bort från den påverkan fossila bränslen har på utsläppen av växthusgaser är givetvis nödvändigt, men det gäller att ha hela kedjan koldioxidfri.

Så är i dag inte fallet för hybrid- och elbilar. Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola skriver i en artikel i Ny Teknik 2018; ”Om vi tar en dieseldriven mellanklass-Volvo som referens kan en elbil släppa ut 25 procent mer koldioxid om den drivs med kolkraft, eller 30 procent mindre om den drivs med genomsnittlig EU-el.”

Politikerna måste se mer till de totala utsläppen från en elbil och inte bara vad som kommer ut från ett obefintligt avgasrör. Det gäller också hela livscykeln där framförallt hur elen produceras tas med i beräkningen, men också utsläpp och miljöpåverkan från tillverkning av batterier. En bensinbil kan faktiskt vara koldioxidneutral redan nu, vilket för övrigt gäller alla bilar.

Det låter kanske konstigt, med om man klimatkompenserar sina utsläpp genom att plantera träd som tar upp lika mycket koldioxid som exempelvis förbränningsmotorn släpper ut blir nettot noll. Bensinen blir då till och med bättre än biodrivmedel som inte klimatkompenserats. Detta är något som Vi-Skogen administrerar. På deras hemsida kan du räkna ut hur mycket utsläpp du bidrar med genom din körning och betala för att plantera motsvarande mängd träd som kompensation.

Vi-Skogen ser för övrigt till att det planteras träd i Afrika där tillväxten är extra snabb.

Kör du cirka 1 500 mil på ett år med en normalstor bensinbil blir kostnaden inte mer än cirka 1 000 kronor för att kompensera dina 3,1 ton koldioxidutsläpp, det vill säga 67 öre per mil. Det fina är att den som betalar bidrar både till nya arbetstillfällen och bättre miljö. Det här är något politikerna med sin enögda syn inte verkar ta hänsyn till då de straffbeskattar bensinbilar med högre fordonsskatt, trängselskatt och bensinskatt.

Pengarna går inte heller till att klimatkompensera genom att plantera träd, utan istället subventionerar man hybrid- och elbilar. Den som verkligen vill se till så att vi kan närma oss koldioxidneutralitet ska givetvis kompensera sina utsläpp då det finns ett system som gör det möjligt. Men att betala dubbelt eller tredubbelt bara för att de styrande inte har en helhetssyn utan låst fast sig i ett stuprörstänk – det finns bara en lösning – är inte rättvist.

Ett mer rättvist system, som också är bättre för miljön vore om dessa 67 öre togs från bensinskatten som totalt är cirka 6 kronor per liter. Den som kör elbil kan då få en extra skatt för att klimatkompensera sin miljöbelastning då elbilen ju inte behöver någon bensin eller diesel. Själv kompenserar jag fullt ut för min bensinbil via Vi-skogen, men betalar också alla ”staffavgifter” som går in i den allmänna stadskassan och inte för att minska miljöbelastningen. Det kommer jag troligen att göra tills vi får bilar som drivs helt fossilfritt, men med vätgas som framställts via förnybara energikällor. I en sådan bil slipper man många av de nackdelar som i dag finns hos elbilarna.

Pehr-Johan Fager

