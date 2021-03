Debatt: Biobränslet ökar utsläppen – löser inte klimatkrisen

Replik på inlägget "Europa har mycket att lära av kraftvärmeverket i Västerås", VLT den 22 mars.

För att lyckas med uppgiften att begränsa jordens uppvärmning till 0,5°C enligt Parisavtalet måsta man till 2030 minska jordens koldioxidutsläpp från dagens till ungefär hälften enligt FN.

Från skogens biomassa tar vi biobränslet som ger bioenergi till el, värme och drivmedel. Biobränslet är i dagsläget större än det fossila bränslet i Sverige. Det finns tyvärr en utbredd uppfattning om att användning av biomassa för energiändamål är klimatneutralt och att den inte ens släpper ut koldioxid vid sin förbränning. Denna uppfattning grundar sig på antagandet att den koldioxid som bildas vid förbränning inom kort tas upp av återväxande bestånd eller av andra skogar.

Utifrån detta förenklade synsätt har användning av bioenergi ansetts vara koldioxidneutralt och alltså inte ge upphov till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Dessa biogena utsläpp redovisas inte i energisektorn. Detta synsätt har också haft stor inverkan på klimatpolitik både nationellt och inom EU och har resulterat i strategier som syftar till ökat utnyttjande av skog för bioenergi som ersättning för fossil energi.

Det har också lett till att skogsbiomassa är klassificerat som förnybart bränsle och därmed som en viktig komponent i Sveriges och EU:s mål när det gäller ökad användning av förnybar energi. I dubbel bokföring används debet och kredit som utgör varsin sida av ett bokföringskonto. Samma sak borde också ske för utsläppen i energikontot och motsvarande i markkontot (kolsänkor). Detta för att lättare kunna hålla reda på vad som händer med de olika utsläppen. I en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC), ”Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests”, presenteras fakta om skogarnas och skogsbrukets klimatpåverkan.

En kritisk faktor när det gäller bioenergianvändning för energiändamål är den tid det tar för en åtgärd att kompensera för det utsläpp som sker vid förbränningen, så kallad ’payback time’. EASAC drar slutsatsen att Europeiska kommissionen bör begrunda i vilken utsträckning storskalig bioenergianvändning från skog för energiändamål är förenlig med FN’s mål att begränsa klimatpåverkan till under 1,5°C.

Storskalig produktion av biobränsle i Sverige kan antas i första hand ske med skogsråvara. Användning av träd till biobränsle konkurrerar med skogens vitala funktion som kolsänka eller som substitut för t ex cement vid byggen. Det talas om olika metoder att fånga in och binda koldioxid, men det enda sätt vi idag vet fungerar i stor skala är skogsplantering. Att vi i Sverige då skulle använda skogen för att kunna fortsätta att värma våra hus, producera el och flyga som idag är absurt. Förbränning av bio ger utsläpp av samma karaktär som från det fossila. Utsläppen från bio ligger kvar i 50-100 år eller mer. Vedförbränningen i det förindustriella Europa ledde till massiv avskogning.

Naturvårdsverket har i en rapport dels beskrivit biomassan omloppstid och dels utsläppen från förbränning av biobränslet i de olika energisektorena. Den statistiken som inte redovisas i energisektorn var år 2018 på hela 32 Mton koldioxid. Denna siffra redovisas även till IPCC (FN).

Officiellt redovisar vi fossila utsläpp på 42 Mton koldioxid dvs vi saknar 32 Mton koldioxid från biobränslet i energisektorn. Skulle avverkningen kraftigt öka för att täcka behovet av kraftigt ökande efterfrågan på biobränsle, minskar skogens förmåga att upprätthålla sitt kolförråd. Vi får också en ökad import av biobränsle som redan sker idag men som det inte finns någon officiell statistik om. Framtiden för fjärrvärmeverken blir att ta ner skorstenarna och i stället lägga ner rör för att ta upp bergvärmen från marken och distribuera den på fjärrvärmerören som redan finns till abonnenterna. Nu blir det både fossilfritt och utsläppsfritt. Nu gäller det att få alla att inse att biomassan från skogen inte är lösningen om vi vill kraftigt minska utsläppen inom 10 år.

Harry Frank

medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, västeråsare och energiingenjör