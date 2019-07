Debatt: Börja omställningen till 6-timmarsdag

Kommentar till Gustav Ericssons ledare ”Socialdemokraterna måste hålla Vänsterpartiet kort”.

8 timmars arbete – 8 timmars frihet – 8 timmars vila! Där började arbetarrörelsens enträgna kamp för lagstadgad kortare arbetstid. Kravet ansågs av makthavare vara en verklighetsfrånvänd, socialistisk utopi som skulle pungslå ekonomin. Året var 1890.

Nästan trettio år senare, 1919 (två år efter Ryska revolutionen, vilket sannolikt påverkade valresultatet), röstades 8-timmarsdagen och 48-timmarsveckan igenom i riksdagen.

Först 1971 blev 8-timmarsdagen och 40-timmarsveckan normaltid. Svenska folket var välmående, svensk skola låg i världsklass och åtskilliga arbetarbarn hade under några decennier gjort de fantastiska klass- och bildningsresor som var nödvändiga för att skapa detta världsberömda samhälle, byggt på solidaritet och jämlikhet. Nu skulle man börja kämpa för 6-timmarsdag.

Men – därefter har vi inte arbetat mindre och antalet övertidstimmar bara ökar. Siffror från 2010 visar ett övertidsuttag motsvarande 115 000 heltidsjobb (4,6 miljoner timmar per vecka).

Följande står att läsa i Unionens medlemstidning Kollega den 1 november 2018: ”Nästan 660 000 timmar i veckan. Så mycket övertid jobbas bland Unionens medlemmar. Det motsvarar 16 400 heltidstjänster.”

Och Vårdfokus skriver i maj 2017: ”Av den totala övertiden förra året – 3 132 659 timmar – stod sjuksköterskor för den absolut största delen: 2 741 964 timmar. Det motsvarar arbetstiden hos 1 523 helårsanställda sjuksköterskor. Kostnaden för övertiden är cirka 913,6 miljoner kronor. Vilket hade räckt till 1 777 tjänster Om vi lägger samman övertiden med förra årets (2016) nota för hyrsjuksköterskor så blir kostnaden 1,91 miljarder kronor. Det hade räckt till 3 723 sjuksköterskor med en genomsnittlig landstingslön.” Slut citat.

Samtidigt går stora grupper rakt in i väggen. Den psykiska ohälsan har ökat lavinartat bland barn, ungdomar och vuxna och sjuktalen bland vårdpersonalen är mycket hög. Totalt var över 600 000 personer sjukskrivna under 2018. Och då vet vi, att väldigt många sjuka inte räknats in på grund av utförsäkring.

Det tog drygt 80 år att gå från krav på 8-timmarsdag tills att den var normaltid. Under tiden hade hela det svenska välfärdssystemet byggts upp, det som vi idag ser raseras bit för bit.

Sedan mitten av 80-talet har vi levt med det nyliberala experimentet, där SAF/Svenskt näringsliv och deras lierade ekonomiska makthavare både har fått skriva partitur och hålla i taktpinnarna.

Den massarbetslöshet som bröt ut 1992 har normaliserats och arbetslösheten låg i maj 2019 på strax under 7 procent (372 800 personer).

Vilka slutsatser drar ledarredaktören av ovanstående historiebeskrivning?

”Det är svårt att förbjuda mänskligheten att rulla in i framtiden. Speciellt när det sker på en elsparkcykel”, skriver Gustav Ericsson den 23 juli. Men hur ska mänskligheten kunna rulla in i framtiden med samhällshjulen cementerade i det förgångna?

"Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet."

Så skrev den kloke socialdemokraten Ernst Wigforss, då Socialdemokraterna fortfarande var ett vänsterparti, ett arbetarparti byggt på idén om ett solidariskt och jämställt samhälle.

Måtte S hitta tillbaka till sin ursprungliga ideologi.

Måtte omställningen till 6-timmarsdag påbörjas nu.

Och måtte det gå snabbare den här gången.

Lena Wallin

