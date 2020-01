Debatt: Bostjärnan – gör om, gör rätt

Först vill jag säga att jag trivs förträffligt som hyresgäst hos Bostjärnan men ibland blir det så fel.

Att ha ytterporten låst dygnet runt är ett sådant fel, speciellt när det ej ska sättas upp portkod. Det ställer till det för många som är beroende av hjälp i hemmet från till exempel hemtjänst, bostöd etcetera.

Vid kontakt med Bostjärnan, där jag påtalade dessa problem så blir svaret att man kan ordna extranycklar till dessa. Nu är det så att de flesta företag inom hjälptjänsten helst inte vill ha nycklar till klienterna på grund av det ansvar detta medför. Så lite frågor till er:

Varför måste ni ha låst? Skälet att det springer otillbörligt folk i källarna finner jag osannolikt. Källarna har rejäla låsta ståldörrar.

Om ni nu ska ha låst, varför motviljan att sätta portkod när alla andra hyresvärdar som håller portarna låsta har sådant?

Hur kommer dessa individer in? Bryta upp dessa ståldörrar är väl tämligen ologiskt då boende med all säkerhet hör oväsendet. Ett annat alternativ är ju in facto det att de kommer in med nyckel och då lär en låst port knappast skydda.

Hur kan ni vilja att nycklar ska spridas runt omkring hos flera utförare, vad händer om en hemtjänst tappar nyckeln? Det är just det som gör att bolagen inte vill ha ansvar över klienters nycklar då de kan glömmas i bilar, förläggas etcetera. Om man nu bor högt upp, har svårigheter med att gå, hur ska utförarna då komma in? Vänta till det kommer någon som ska in?

Härom dagen så kom ett leveransbud med ett stort, hyfsat tungt paket och kom inte in, utan fick ta med sig paketet till terminalen och kunden fick hämta där. Inte speciellt miljövänligt.

Lås upp portarna, sätt dit porttelefon eller ett kodlås och sedan kan ni gärna låsa

Jan Norgren

