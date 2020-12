Debatt: Brandberg: Vi försöker inte tjäna maximalt med pengar

Svar på insändarna ”Girig tomthantering av västra Skälby” och ”Är tomtkön till för att tjäna pengar?”, båda i VLT den 2 december.

Västerås stad växer kraftigt och många vill köpa en tomt och bygga ett eget hus. Detta är något jag tycker är väldigt positivt, och jag och fastighetsnämnden har därför som mål att skapa betydligt fler styckebyggartomter än tidigare. Glädjande nog har kommunen de senaste veckorna kunnat släppa 53 nya tomter till försäljning (på Skälby och Gäddeholm). 49 tomter släpps till fastpris till de köande i tomt- och småhuskön och fyra tomter säljs till högstbjudande. Även framöver kommer huvudregeln vara att sälja tomter till fastpris genom tomt- och småhuskön.

Att vi nu, för ovanlighetens skull, säljer några tomter via mäklare, med fri budgivning, beror på att vi i fastighetsnämnden behöver få en aktuell indikation på var det verkliga marknadspriset ligger. Vi har haft anledning att misstänka, att de uppskattningar, som gjorts av våra oberoende värderingsmän, inte varit helt korrekta utan för försiktiga.

Vårt uppdrag i fastighetsnämnden är inte bara att tillhandahålla billiga tomter till de som vill bygga hus. Vi har också ett ansvar mot andra kommuninvånare, som inte vill köpa tomter och bygga hus, att inte sälja vår gemensamt ägda egendom till uppenbara underpriser och därmed bidra till en otillbörlig förmögenhetsomfördelning.

I insändarna finns några allvarliga sakfel. Det viktigaste att rätta är påståendet att vi nu slaviskt kommer att följa prissnittet av de fyra genomförda mäklarförsäljningarna, när vi framåt sätter priser på tomter. Så är naturligtvis inte fallet. Vi kommer med klokhet att göra en avvägning, och vi inser mycket väl att utbudsmängd, läge, och eventuella restriktioner för köparen, är parametrar som alla påverkar priset.

För att sammanfatta: vi försöker inte tjäna maximalt med pengar på markförsäljningarna på Skälby.

Jag vill också tillbakavisa påståendet att Bostad Västerås ”köpt” tomter av staden. Så har inte skett. Bostad Västerås är ett privat företag som, via avtal, hjälper staden att administrera bland annat tomtförsäljning. Men det är alltid staden själv som säljer. I fallet med de fyra tomterna som sålts via mäklare, så har staden upphandlat denna mäklartjänst genom att ta in anbud. Bostad Västerås lämnade anbud men vann inte denna upphandling av mäklartjänsten.

För att sammanfatta: vi försöker inte tjäna maximalt med pengar på markförsäljningarna på Skälby. Men vi har samtidigt ett ansvar att se till att kommunmedborgare som kanske bor i hyresrätt – och som aldrig kommer att äga en bostad – inte tvingas vara med och sälja sin kommungemensamma egendom till uppenbara underpriser.

Utöver detta finns också en annan aspekt att nämna, nämligen möjligheten för inflyttade – ofta personer som växt upp i Västerås och återvänder hit i vuxen ålder – att någon gång ha möjlighet att få köpa tomt utan att ha stått flera år i tomtkön. Att ibland tillhandahålla sådana möjligheter har också en poäng, tycker jag.

Jesper Brandberg (L)

Ordförande fastighetsnämnden

