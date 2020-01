Debatt: Bryggplatserna i Västerås – nu går skam på torra land

Västerås stad har beslutat om nytt avtal för bryggplatser i stadens hamnar som gäller from 1 januari 2020. Avtalstiden för arrendet är 1 år. Arrendatorn får nyttja sin båtplats under hela hyrestiden, från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Under rubriken latrin finner jag följande formulering: Båtar med tank för latrin skall vid tömning av latrin i anslutning till hamnområdet använda de latrinpumpar som finns i Mälarparkshamnen, Lögarängshamnen, Kraftverkshamnen eller Gäddeholm. Tömning av latrintankar får inte ske inomskärs eller i Mälaren, all tömning av latrintankar skall ske i hamn i de tömningsstationer som finns anlagda för ändamålet. Latrintömningsstationerna är öppna under båtsäsong, övrig tid ordnar och bekostar arrendator själv latrintömningen.

Avfall från fritidsbåtar regleras i lag om mottagning av avfall i hamn för fritidsbåtar enligt SJÖFS 2001:13, är skyldiga att ha anordningar för att ta emot avfall från fritidsbåtar.

Nu ska vi inte utesluta att det är jag som kan vara dum i huvudet. Enligt lag är det förbjudet att hantera toalettavfall för enskild person. Att avtala bort kommunens ansvar för tömning av latrin på arrendatorn är olagligt. Vad säger lagen då? Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att transportera hushållsavfall.

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en allmän avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. Hamnarna får inte ta ut särskilda avgifter för avfallsmottagningen beroende på mängden eller typen av det avfall som lämnas. Den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av avfall från fritidsbåtar.

En fritidsbåtshamn som tar ut båtplatsavgift är alltså skyldig att ha de mottagningsanordningar som behövs. Samma regler gäller även för avfall från fritidsbåtar för boende. Att uppmana båtfolket låta de bekosta det och sköta skiten själva är väl inte förebyggande.

Inom miljörätten gäller den så kallade "Polluter pays principle": det är förorenaren som ska betala. Det sker genom att generella avgifter tas ut för båtägarna, eftersom det är deras avfall. De ska vara desamma för båtägarna, oavsett om de har en båttoalett eller inte. Samtidigt finns den så kallade "No special fee principle", som innebär ett förbud mot att ta ut särskild avgift beroende på typ av avfall eller mängd. Det innebär att det inte är tillåtet för en hamn att ta ut en särskild avgift från en båtägare som vill lämna sitt toalettavfall, utan det ska ingå i hamnens generella avgifter.

En hamn är dock inte tvungen att låta alla båtar nyttja en tömningsstation som man har bekostat utan statliga bidrag, utan kan välja att begränsa det till endast hemmahörande båtar, båtar som har betalat gästhamnsavgift eller liknande.

Allt finns på Transportstyrelsens hemsida under sjöfart/fritidsbåtar-toalettavfall. Det är bara att läsa för politikerna i NIF-nämnden.

Gör om och gör rätt Vicki Skure-Eriksson, ordförande i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Rolf Bergqvist

