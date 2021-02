Debatt: Bygg färdigt Oslo-Stockholm-projektet

Bygg färdigt Oslo – Stockholm 2.55 projektet med delvis nybyggda järnvägssträckor och utbyggnad till dubbelspår på enkelspårsträckor Detta för att bättre binda ihop Mälardalsregionens städer och få en fullt fungerande järnväg.

Men utöver detta bygg även en dubbelspårig magnetbana samlokaliserad med befintlig motorvägskorridor E 18. Genom att utnyttja hela korridorbredden och påbörja och avsluta tågets kurvor före respektive efter kan tillräcklig kurvradie uppnås. Om icke så anpassar det förarlösa magnettåget sig annars automatiskt. Icke stannande tåg fortsätter längs motorvägen och stannande tåg avlänkas till respektive station för att där angöra på ett utbyggt övre plan.

Varför? För att magnettåget med sin höga kapacitet klarar att bli självfinansierande vid trafikstart och belastar därmed inte statskassan. Byggandet med de kompletta lätta prefabricerade sektionerna utförs i hög grad automatiserat och med minimal arbetsstyrka. Den korta byggtiden medför även låg kapitalbindningskostnad.

Under en övergångstid måste vi kanske bygga med Kinesiska magnettåg innan Europa får fram en höghastighetsvariant. Kinas magnettåg lanseras kommersiellt 2022 och sluttestas juni 2021.

Magnettågets framförallt extrema accelerationsprestanda gör att det kan stanna på samtliga mellanliggande stationer och ändå vara före det direkta 250 km/h:s hjul på räls-tåget.

Byggkostnad för magnettåget 2,5 miljard per mil kontra 3,2 miljarder i Kina men då ingår mega-städer som Shanghai eller hög höjd som Lijiang 2 900 meter över havet. Kostnaden inkluderar ett komplett tågsystem.

Ett jämlikt system då kostnaderna sjunker som funktion av högre hastighet och därmed möjliggör lägre biljettpriser.

Överflyttningen från flyg respektive privatbilsåkande till magnetbanan torde blir markant i och med väsentligt kortare restid än med egen bil. De regionala tågen bör följas upp av lokala dito i mellanliggande städer för att ge korta restider totalt från start till slutpunkt.

Ett exempel på restider. Det Japanska magnettåget klarar 28,6 mil med fyra mellanliggande stopp på 40 minuter eller motsvarande Stockholm – Karlstad. Det Kinesiska magnettåget torde bli ännu snabbare med en toppfart på 600 km/h kontra det Japanska 500 km/h.

Att hålla igång ett 250 km/h:s hjul på räls tågsystem kostar mer över en 20 års period än att både bygga och driva magnettåget. Detta beroende på att magnettåget är billigare att bygga och framförallt har ett betydligt lägre underhållsbehov än 250 km/h:s. (30 procent i icke blandad trafik och en femtedel i blandad trafik). Dessutom är underhållet hastighetsoberoende och med väderoberoende extrema prestanda till motsats gentemot 250 km/h:s tåget vars underhåll stiger kraftigt vid ökad hastighet plus att systemet är förhållandevis störningskänsligt. Vi riskerar inte heller att hamna i någon underhållsskuld då underhållet enligt reparatör i stort sett omfattar ”byte av batteri och kretskort” det vill säga i huvudsak en ren lönebit.

Med magnettåget får vi ett synnerligen robust system som är driftsäkert med hög tillgänglighet och klarar kraftigt väder. Full drift under tyfonen Matsa á 55 m/s och Shanghais värsta långvariga snöoväder med kraftig nedisning på 50 år. All annan infrastruktur stod still.

Den kraftigt ökande befolkningen i Oslo och Stockholm och hela Mälardalsområdet i kombination med ökad mobilitet borde innebära behov av bägge systemen.

Carl-Åke Utterström

