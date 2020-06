Debatt: Bygg med lego på bakgården

I VLT 23 april kan man läsa en debattartikel med rubriken Mälarporten – mer tak tack. I VLT 25 maj har samma skribenter skrivit under rubriken Yimby svarar om resecentrum. Artikeln är undertecknad av Per Elfström och Andreas Eriksson som representerar en opolitisk organisation som kallar sig Yimby. Det skall uttydas: Yes In My Back Yard.

I artiklarna raljeras över att dagens resecentrum är löjligt underdimensionerat för pendlare. Vad behöver pendlare mer än att kunna stiga av och på tågen? Resedokument skaffas ju numera digitalt eller i automat. Visst vore det betydligt trevligare med en större väntsal och tak över perrongerna. Men varför måste det famösa halvmiljardtaket resas över alltihopa? Ett tak som definitivt kommer att avskärma stadskärnan från Mälaren? Att det nuvarande resecentret inte blev helt idealiskt är förvisso sant. Men skyll inte allt på de då styrande i staden. Det var Banverket som satte stopp för tunneln under spåren.

Vad är det i Hillmans förslag på tillbyggnad som inte ens håller i dag? Vari består försämringen? En annan debattör, Benny Nore (L), säger i VLT 22 april att det krävs ett visionärt tänkande, för att se värdet av en ikonbyggnad, som stadens entré och att detta saknas hos Åke Hillman och hans grupp ”Stoppa taket”. Var fanns visionerna hos herr Nores partikamrater, när det byggdes en ”för liten” station? Det borgerliga förslaget var annorlunda men definitivt inte väsentligt större.

En annan fråga i centrum för debatten är beslutet att avveckla flygplatsen. Liberalerna och Socialdemokraterna har fattat beslutet. De konstaterar att det skett väsentliga kostnadsbesparingar, men det räcker inte. Var finns visionerna kring framtiden? Vad har gjorts för att öka intäkterna? Har flygplatsen en professionell styrelse? Herr Teljebäck, som gärna beskriver sig som en ärlig man, gick till val 2018 på att flygplatsen skulle vara kvar. Vad var det löftet värt?

Inför valet 2014 gick han till val på att Sinfoniettans medlemmar skulle få heltidstjänster. Ett år efter valet var han beredd att avveckla orkestern. Den gången blev det landsomfattande protester som stoppade avvecklingen.

Coronapandemin sätter stopp för större folksamlingar annars skulle nog Fiskartorget lätt fyllas med demonstranter när beslutet om flygplatsen ska klubbas. Till herrarna bakom Yimby vill jag ge rådet: Skaffa legobitar och bygg er framtids stad på er bakgård. Det blir mycket billigare så för skattebetalarna.

Per Edlund

Anmäl text- och faktafel