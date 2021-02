Debatt: Byggnadsnämnden – osämja borde kunna undvikas

Karin (som heter något annat i verkligen) upptäckte i oktober 2017 att grannen gjutit plintar mycket nära hennes tomt och vägen. Karin mejlade grannen angående detta. Fick svar samma dag att de fått bygglov för denna placering. Karin hämtade den 23 oktober detaljplan och bygglovet på Stadshuset och kunde då konstatera att byggnationen varken följde bygglovet eller detaljplan. 27 oktober slog därför Karin larm till Byggnadsinspektören via mejl och telefon. Efter flera påminnelser svarar Byggnadsinspektören att det blivit fel på placeringen mot väg. Ingenting hände under 2018 varför Karin trodde att byggnationen lagts på is.

Under våren 2019 sattes bygget i gång igen varför Karin återigen via mejl kontaktade Byggnadsinspektören. Svar kommer den 12 april där Byggnadsinspektören erkänner att det beviljats en felaktig placering. Men att beslutet vunnit laga kraft och inte kan dras tillbaka.

Den 25 april mejlar Byggnadsinspektören till den svartbyggande grannen, som inte ens följt det felaktiga bygglovet utan utökat felaktigheten ytterligare, mejlet innehåller följande: ”Jag har pratat med mina kollegor och som vi ser det har beslutet trätt i laga kraft och tiden för överklagande har gått ut. Ni bör alltså kunna slutföra projektet utan några större problem.”

Med anledning av att Karin inte känner att hon kommer någon vart med Byggnadsnämndens företrädare tar hon in undertecknad som ombud. Som då snabbt kunde konstatera följande: Bygglov beviljades 2017-05-30 för en nybyggnation av 26,2 m2 och att åtgärden är förenlig med detaljplanen samt att placeringen inte utgör någon olägenhet. Jag kunde konstatera att bygglovet stred mot gällande detaljplan. Karin som sakägare blev aldrig informerad om bygglovet. Byggnadsnämnden och den byggande grannen har inte informerat sakägaren om att varken detaljplan eller bygglovet följs vid denna byggnation. Hur skulle då Karin ha kunnat överklaga inom tre veckor från beslut om bygglov?

Karin och undertecknad redogjorde för vad som gått så fel i detta ärende. Samt framförde att de snarast borde åka ut och göra en tillsyn men något löfte att de skulle infria vår önskan fick vi inte.

Någon överklagande hänvisning har inte heller överlämnats till Karin.

Eftersom det inte gått att förmå Byggnadsnämnden att utföra en tillsyn i ärendet så begärde Karin och undertecknad ett möte som ägde rum 2019-06-11. Från Byggnadsnämnden deltog Bygglovschefen, en Byggnadsinspektör och två jurister.

Den 26 juli 2019 fattade Byggnadsinspektör Kristina Johansson på Byggnadsnämndens vägnar ett slutbesked och där står: "Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet och byggnadsnämnden har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. plan och bygglagen."

Som ombud har jag svårt att förstå att de bland annat missade att byggnationen är placerad tre meter från gräns till gata och inte sex meter som gäller enligt den detaljplan som bygglovet hänvisar till.

Fastigheten bytte ägare bara några dagar efter slutbeskedet.

Om Byggnadsnämnden gjort ett tillsynsärende så som lagen föreskriver när Karin slog larm i oktober 2017 till Byggnadsinspektören så hade mycket tråkigheter kunnat undvikas.

Karin har anmält detta ärende till JO. Och då svarar Byggnadsinspektören till JO i mars 2020 att nämnden lade upp ett tillsynsärende i somras, en dag före slutbesked. Ärendet lades upp på eget initiativ. Någon uttrycklig begäran om ingripande hade dessförinnan inte inkommit.

Karin har under lång tid kämpat för att få Byggnadsnämnden att göra ett tillsynsärende och nu ljuger de i sitt svar till JO för att slippa en JO-utredning. Detta visar med stor tydlighet förfallet hos Byggnadsnämnden i Västerås.

I och med detta osanna intyg från Byggnadsnämnden i Västerås lade JO ner ärendet.

Ytterligare besvärande för Kommun är att Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö i mail uppmanar/upplyser Karin att hon får bygga likadant som grannen, alltså ytterligare ett svartbygge.

Då ärendet ovan, med 75-åriga Karin, inte är helt ovanligt så har undertecknad tillsammans med ett annat ombud agerat gemensamt.

Vi har påtalat att våra uppdragsgivare inte uppfattat att deras ärenden blivit behandlade av Byggnadsnämnden på ett korrekt sätt, i vart fall inte enligt de lagar och förordningar som Byggnadsnämnden har att förhålla sig till.

Vi har haft personliga möten med Stadsdirektör Helene Öhrling, Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö, ledamot i Byggnadsnämnden Yngve Wernersson, vice ordförande i Byggnadsnämnden Jonas Cronert, ordförande i Byggnadsnämnden Monica Stolpe Nordin samt med tidigare Kommunstyrelseordförande Anders Teljebäck.

Jag bedömer inte att vi med våra samtal ovan kan förvänta oss någon ändring till det bättre när det gäller Byggnadsnämndens sätt att arbeta.

Vid mötet den 7 augusti 2020 med Monica och Jonas överlämnades ett papper med tio frågor som de lovade att besvara – trots påminnelse den 22 januari i år har löftet om svar inte infriats.

Nämnas bör att undertecknad vet genom andra ärenden att det finns tjänstemän på Byggnadsnämnden som utför ett mycket berömvärt arbete och ska därför inte ta åt sig av kritiken.

På grund av att Byggnadsnämnden inte gör tillsynsärenden som lagen föreskriver så skapar de alltför ofta osämja och bråk i bostadsområden.

Detsamma gäller Karins nya granne som inte rår för vad som hänt tidigare.

De två sakägare som vi två ombud företräder har gjort polisanmälan och den utredningen pågår. Anmälan är gjord på uppmaning av flera, bland annat Boverket.

Jag hoppas att det finns flera goda krafter som vill medverka till att Byggnadsnämnden i Västerås får tillbaka det goda rykte som de en gång i tiden har haft.

Curt Holmbäck

