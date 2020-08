Debatt: C: För oss är skolskjuts en hjärtefråga

Varje dag kommer 13 000 elever till någon av Västerås kommunala grundskolor. Cirka var 5:e elev har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts tack vare avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, särskilda skäl eller växelvis boende. Rätt till skolskjuts eller busskort kan även gälla till annan skola, om det inte innebär organisatoriska svårigheter.

För centerpartiet är det en självklarhet att alltid se frågor ur ett landsbygdsperspektiv. För oss är skolskjuts en hjärtefråga. Fungerar skolskjutsen läggs grunden för en bra inlärning och höjda skolresultat. Samtidigt är det viktigt att ha en skolskjuts som är både resurseffektiv och säker.

Vi vill samordna skolskjuts och kollektivtrafik där det är möjligt, men större förändringar måste kommuniceras i god tid med berörd skola, elever och vårdnadshavare och säkerställas att beslutet inte ger nya kostnader eller andra negativa konsekvenser. Långa res- och väntetider kan påverka skolarbetet, öka risken att man väljer bort den kommunala skolan och i slutänden mer segregerade skolor.

I höst har högstadieelever i och runt Barkarö, Tidö-Lindö, Rytterne och Örtagården fått stora förändringar då skolbussen har ersatts med VL-kort. Fler elever får längre väntetider, måste gå 25 minuter mellan hållplatsen vid Sjöhagsvägen och Nybyggeskolan eller riskera trängsel i bussar vid centralen i rusningstrafik.

Regelverket för skolplacering är olika i Västerås kommun beroende på var man bor.

Sedan vi fick höra om förändringen har vi efterfrågat fakta för att utreda den totala besparingen, riskanalys ur ett elev- och skolperspektiv, eventuella nya kostnader för andra nämnder och hur beslutet stämmer överens med målet att minska antalet resenärer i kollektivtrafiken under rådande pandemi. Vi har fått en del svar, men känner oss ännu inte trygga med helheten.

Regelverket för skolplacering är olika i Västerås kommun beroende på var man bor. För elever i tätorten gäller placering utifrån relativ närhet, men för elever på landsbygden kan man bli hänvisad till en skola längre bort beroende på hur skolskjutsen går. Därför har C tillsammans med S, L och MP gett förvaltningen i uppdrag att göra en större utredning som utgår från var elever bor och planera skolskjutsen utifrån det. Den utredningen beräknas bli klar i december.

2015 beställde Grundskolenämnden en utredning av Optiplan för att komma tillrätta med kostnaderna för all skolskjuts. Snittkostnaden för upphandlad landsbygdsskolskjuts låg då på 24 000 kronor per elev, klart högre än jämförbara kommuner. Även snittkostnaden för särskilda skolskjutsar låg högre än genomsnittet. Utredningen gav flera förslag på förbättringar och många gav god effekt. I dag är motsvarande snittkostnad cirka 15 000 kronor/elev.

Optiplans utredning visade på flera möjligheter att förbättra planeringen och minska den manuella administrationen. Ett av förslagen är att vända på ansökningsförfarandet. I stället för att, som nu, ansöka om skolskjuts inför varje läsår, kan man införa ett system där alla elevadresser läggs in i ett kartsystem och bedöms en gång utifrån trafiksäkerhet och avstånd. Elever som väljer skolan man har rätt att gå på, får veta om och vilken typ av skolskjuts som erbjuds. När skolplaceringarna är klara under våren och skolorna rapporterat in sina ramtider, görs beräkningar på de mest optimala bussrutterna för både elever, miljö och ekonomi, samtidigt som alla i god tid vet vad som gäller inför kommande läsår. Planeringen ”ägs” av förvaltningen och blir mindre sårbar vid byte av entreprenör.

Skolskjutsfrågor är komplicerade. Ibland blir det fel trots att alla gjort rätt. I bland har alla gjort rätt, men ändå blir det fel. Därför är det viktigt att ha en ödmjuk inställning. Inte prata om kunderna – utan förbättra verksamheten tillsammans med dem. Lösa kundbehovet, inte bara organisationens behov. Se frågorna ur elevernas synvinkel och jobba strukturerat med barnrättsperspektivet. De som dagligen gör resan eller nyttjar en tjänst sitter inne med mycket kunskap och kloka idéer som gör att vi kan hitta smartare lösningar och effektivare skolskjuts byggd på gemensam tillit. Där det är lätt att göra rätt och som kräver minimal manuell hantering.

Och där alla elever får förutsättningar att lyckas i skolan oavsett var man bor i kommunen.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ledamot Grundskolenämnden

Jonathan Taki (C)

Ersättare Grundskolenämnden

