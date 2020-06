Debatt: Carl Bildt och den gömda (?) OECD-varningen

Kommentar till ledaren "Graverande att pisa-siffror friseras", VLT 4 juni.

1992. Muren hade tack och lov fallit. Nu stod högern laddade till tänderna med sina idéer: Här skulle äntligen täljas guld med minsta möjliga arbetsinsats.

Carl Bildt hade knappt slagit sig ner på statsministerstolen, när han deklarerade i Dagens eko, att nu skulle skolan reformeras och det skulle införas marknadshyror på alla skolor.

”Marknadshyror”? Jag trodde inte mina öron. Det var ta mig tusan det dummaste jag dittills hade hört, och det var jag inte ensam om. Fast det visste jag inte då.

Några klipp:

LO-bloggen 17/4 2020 Mattias Samuelsson: Häromveckan publicerade OECD återigen en rapport där de konstaterade att skolvalet har lett till ökad skolsegregation och minskad likvärdighet. Segregationen ökar i den svenska skolan och resultatskillnaderna mellan skolor blir större. Men vad som är mindre känt är att OECD redan 1992 var starkt kritisk till de reformer Bildt-regeringen tänkte genomföra och varnade för att konsekvenserna av dem kunde innebära skolsegregation och minskad likvärdighet.”

”Inte minst är OECD kritisk till Bildt-regeringens tillvägagångssätt för genomförandet av sina utbildningspolitiska reformer för skolan. Regeringens förslag grundar sig inte på några utredningar, analysen är bristfällig och förslagen är inte förankrade hos lärarna och andra relevanta grupper som berörs av reformerna. För OECD är väldigt mycket oklart och de reser genomgående i rapporten frågetecken som de anser behöver rätas ut.” - - - Skolvärlden 26/4 2019.

Per Kornhall, författare och skolexpert: ”Nu visar en nyåterupptäckt rapport att OECD redan 1992 mycket kraftfullt varnade den dåvarande svenska regeringen från att genomföra marknadsreformer på det sätt man hade för avsikt att göra. Detta är en rapport som inte ens diariefördes i Sverige. Det kanske inte är en glömd, utan en faktiskt en gömd rapport? Det fanns i alla fall all anledning för regeringen Bildt att gömma den. Jag har aldrig läst en sådan sågning av en regering i någon officiell rapport någonsin. Det är LO-utredaren Mattias Samuelsson som har hittat rapporten. Han fick be OECD om den eftersom den som sagt inte diarieförts i Sverige.” - - - Dagens Arena, 24/4 2019 Mats Wingborg: ”I rapporten ställer sig OECD frågande till varför Sverige vill genomföra en dramatisk förändring av den svenska skolan med tanke på att den präglas av både goda resultat och en hög grad av likvärdighet. OECD hänvisar också till internationella erfarenheter som visar att marknadisering kan leda till ökad segregation. Dessutom är OECD kritiskt till att genomföra långtgående reformer utan grundliga utredningar, utan konsekvensanalyser och utan någon form av praktiska tester.” - - - Nu vet vi hur det gick. Segregation. Glädjebetyg. Konkurser.

De som har fått betala priset är eleverna. Det är deras utbildning och framtidsmöjligheter som man har slagit mynt av. Det är deras skoltid som har präglats av nerdragningar, nerdragningar och nerdragningar.

Men samtidigt – skamligt stora vinster till riskkapitalister.

Vik ledarredaktör Gustav Ericsson, ”Pisa-fiaskot” är en uppblåst pirog i den ständigt pågående pajkastningen mellan blocken. Friskolereformen är däremot ett fullständigt misslyckande.

Det är dags att avprivatisera skolan och åter skapa ett skolsystem i världsklass. Alla våra barn och ungdomar ska ha det allra bästa. Oavsett var de bor.

Lena Wallin

medlem i S-föreningen Reformisterna

Svar direkt!

Ledarredaktionen har svårt att se hur Carl Bildt och den borgerliga regeringen från början av 90-talet ska kunna kritiseras för att den nuvarande S-regeringen och Skolverket har brutit mot OECD:s officiella regelverk, friserat statistik och plockat bort en stor mängd utrikesfödda elever ur det senaste Pisa-urvalet. Men som sagt, tester verkar inte vara Stefan Löfvens och S-MP-regeringens starkaste gren. Pisa-fiaskot stärker den bilden.

Gustav Ericsson

Politisk redaktör (vik.) Vestmanlands Läns Tidning

Anmäl text- och faktafel