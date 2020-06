Debatt: Corona – skymning för nyliberalismen

Fredrik Reinfeldt skröt om den nya svenska modellen i internationella sammanhnag. Ett land med skattefinansierat marknadssamhälle som innebar att hela den offentliga sektorn rördes om i linje med köp – och säljmodellen New public Management. Verksamheter sönderdelades. Vårdinsatserna prisgavs, kostnader pressades, äldreomsorgen och hemtjänst blev mer som ett löpande band. Det blev usla arbetsvillkor och högre personalomsättning.

Den stolte Göran Hägglund invigde ett av de nya privatiserade apoteken men blundade för kraven på läkemedelsförsörjning och beredskap som de statliga apoteken tidigare ansvarade för. Lager och buffertar kostar och reducerar snabba vinster. Sverige har förvandlats från att vara en av de bäst förberedda länderna inför kriser till att bli en av de sämst förberedda. Vi hade stora lager med förnödenheter, drivmedel, läkemedel samt ingredienser till läkemedel. Våra lager tömdes successivt under 1990- och 20-talet. 2002 avskaffades Beredskapsförordningen helt och hållet. 2012 samlades alla sju miljoner skyddsmasker in och förstördes. De hade kostat 75 kronor styck att köpa in och kostade två kronor styck att förstöra. Antalet intensivvårdsplatser med respiratorer har minskat från 43 000 i början av 90-talet med 2100 extra i förråd till 526 platser med respirator med 0 i förråd.

Idag ropar sjukvården desperat efter skyddsmasker och respiratorer nu när äldrevården har blivit en dödsfälla. Många dör i onödan därför att ingen har sett till helheten. Det har blivit pinsamt att uppleva vad den fria marknaden leder till – ett tillstånd bortom gemensamt ansvar och försvagad demokrati. Grundläggande funktioner; bostäder, skola, elektricitet, sjukvård och även krishantering är övergivet som samhällsansvar. Nu söker nyliberalerna nödhamn och ber om nödhjälp i form av keynianska stimulanspaket från staten. Deras kölsvin Milton Friedman går mot botten. Den kris som vi är inne i beror till stor del på företagsägarnas kortsiktighet och frånvaron av hållbarhet och reserver. Vinster skyfflas över till börsen för att snurra runt i spekulationsekonomin. Detta eftersätter invensteringar.

Det nyliberala tillståndet förmörkar denna himlajord. Vår framtid måste åter bygga på jämlikhet och utjämning av klassklyftor och därmed stoppa dagens drastiska ökande klyftor som främst göder ett fåtal – det är med rikedom som med gödsel; den är inte nyttig om den inte blir spridd. Vi måste bejaka att socialdemokratin återkommer till det jämlika huvudspår partiet tidigare byggde på. Nu är partiet på gång att begå det grövsta övertrampet i partiets historia, nämligen en fri hyressättning i nyproduktion.

Bostad är en basal rättighet. Fri hyressättning snedvrider köpkraften i samhället. Ernst Wigforss skrev: Att överföra köpkraft till lägre inkomstskick blir för dessa valfrihet vid konsumtion större än förut och skapar jämlikhet i frihet. Och vidare: Om vi på allvar önskar bygga upp ett bättre och mer harmoniskt samhälle kan vi inte försumma frågan om rikedomens ojämna fördelning. Begränsa de stora förmögenheterna och minska klyftan mellan fattiga och rika. Det som också behövs är en grön New Deal, att rädda den levande världen, inte dess förstörare, som är kopplad till nyliberalismen och den förödande tron på evig tillväxt.

Kjell-Åke Jansson

