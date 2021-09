Debatt: Dags att agera nu

Det är bra att man förbereder Kopparbergsvägen från E18 in mot centrum för tillkommande trafikströmmar till och från Koppalundens nya område så småningom. Jag vill passa på att propagera för att man samtidigt ändrar körfältsindelningen in mot cirkulationen så att den bättre stämmer med verkligheten.

Varje gång jag kör Kopparbergsvägen in mot centrum blir jag störd av nuvarande körfältsindelning på den befintliga skylten F 21. I nuläget måste jag lägga mig i det vänstra körfältet och när jag kommer in i cirkulationen måste jag byta körfält för att fortsätta på Kopparbergsvägen in mot centrum. I den nuvarande skylten kan man även åka i det vänstra körfältet och svänga till höger på Norra Ringvägen.

Byt ut nuvarande skylt och styr trafiken enligt följande: I det högra körfältet tillåter man trafikanter åka som skall rakt fram på Kopparbergsvägen in mot centrum och samtidigt kan trafikanterna som skall till höger lämpligen åka till höger från ytterfilen. Låt sedan de som skall svänga vänster ner på Östra Ringvägen själva hålla till i det vänstra körfältet.

Passa på att agera nu när tillfälle bjuds till förändringar. Lycka till!

Sven-Gunnar Wallin

Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius