Debatt: Dags att erkänna folkmorden

Onsdagen 22 april markerade 105 år sedan syrianska/assyriska och armeniska folkmorden inleddes i dåvarande Osmanska riket. Seyfo, eller svärdets år, som det kallas i syriansk folkmun representerar ett mörkt år i historien för de kristna minoriteterna i Mellanöstern. Frågan jag och många andra svensksyrianer, svenskassyrier och svenskarmenier ställer är dock när Stefan Löfven ska erkänna folkmorden.

Under första världskriget utsattes syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker för folkmord under ungefär samma tid som armeniska folkmordet tog plats. Sammanlagt dödades uppåt 2 miljoner kristna minoriteter i dagens Turkiet. Under denna etniska rensning av kristna dödsmarcherades människor ut i syriska öknen, byar brändes ner och kvinnor våldtogs för att sedan korsfästas. Folkmordet har fortfarande inte erkänts av ´turkiska regeringen och så sent som 2005 dömdes den armeniska författaren Hrant Dink till sex månaders fängelse för att ha “förolämpat den turkiska nationen” när han skrev om armeniska folkmordet. Dink lönnmördades 2007 efter mängder av dödshot från turkiska nationalister.

Varför har då Stefan Löfven inte levt upp till sitt vallöfte från 2014 där han lovade att erkänna Seyfo? Det kan möjligen vara på grund av flyktingkrisen där EU valde att sluta ett avtal med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. En man som kan liknas vid ondskan personifierad, en man som använder människor på flykt som brickor i ett spel, en man som definitivt inte hade velat se Sverige erkänna vare sig Seyfo eller armeniska folkmordet. Frågan är dock hur det kan vara moraliskt berättigat att inte erkänna vad som kan liknas vid förintelsen i en mindre skala.

I dag uppmanar jag därför regeringen att ställa sig frågan: Vill vi sitta i samma båt som förintelseförnekarna? Är det inte dags att erkänna två av de värsta folkmorden i mänsklighetens historia? Kan vi verkligen låta turkiska staten tysta dessa brott mot mänskligheten? Mina förfäder hade tur, det är därför jag är här i dag. Tyvärr fanns det 2 miljoner andra som inte hade samma tur och slaktades under Osmanska rikets svärd.

Leonard Bektas,

vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet Västmanland