Debatt: Dags för en snabbare järnvägsförbindelse

Nyligen meddelade den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide att den norska regeringen är villig att utreda en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. För att starta arbetet krävs nu att Sverige och Norge bestämmer sig för att gemensamt prioritera förbindelsen mellan huvudstäderna. Nu finns en unik möjlighet få till den förbindelse som rimligen borde ha byggts för länge sedan.

Att ta tåget mellan Oslo och Stockholm, en resa på drygt 40 mil, tar i dag drygt fem timmar. Delar av sträckan består av enkelspår på hundra år gamla stambanor, från tiden då Norge och Sverige var i union. Det är hög tid att modernisera och bygga ut kapaciteten mellan våra huvudstäder. Norge och Sverige är sammanbundna av geografi, språklig gemenskap och en delad historia. 1905 valde Sverige och Norge att upplösa unionen i en unik process under fredliga former, men samtidigt har vi under de dryga 100 åren sedan dess blivit allt mer beroende av varandra. Vi har ett stort och växande ekonomiskt utbyte.

Järnvägen mellan våra två expansiva huvudstäder går genom välmående och växande regioner där vi har förmånen att vara landshövdingar. Längs sträckan bor ungefär 3,5 miljoner människor och här finns en stor andel av Sveriges och Norges högre lärosäten. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer och noder på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra. Bättre resmöjligheter skulle stärka vår regionala utveckling och knyta oss tätare samman, men också Sverige och Norge som länder. Dagens åtta arbetsmarknadsregioner skulle bli tre urstarka arbetsmarknadsregioner med över en miljon invånare i varje. För näringslivet och kompetensförsörjningen är det helt avgörande.

I detta perspektiv är det svårt att förstå att så lite politisk kraft och engagemang historiskt lagts på järnvägen som förbinder Oslo med Stockholm. Även om det är ett vackert landskap man passerar tar tågresan idag alltför lång tid. Därför väljer nästan alla resenärer att ta flyget. Varje år sker 1,4 miljoner resor mellan Arlanda och Gardermoen – medan bara 200 000 resenärer per år väljer tåget.

Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och billigare resa med tåg på under tre timmar. I praktiken snabbare än att flyga, om man räknar in resorna till och från flygplatserna. Potentiellt skulle en färdigutbyggd järnvägslinje flytta över en miljon befintliga resenärer varje år till tåget. Ett snabbare tåg på sträckan Oslo-Stockholm skulle därmed bidra till ett mer hållbart transportsystem och skulle ge ett betydande bidrag till våra båda länders ambitiösa klimatmål. Att kunna ersätta miljontals fossilberoende resor med tåg är en av de större klimatinsatserna som Sverige och Norge skulle kunna göra.

Projektbolaget Oslo-Stockholm 2.55 har förtjänstfullt tagit fram en rad rapporter som skulle kunna utgöra underlag för en norsk-svensk utredning. Bland rapporterna finns också flera intressanta indikationer på att denna järnvägsförbindelse skulle kunna bekostas genom brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron. Att det inte bara är samhällsekonomiskt lönsamt utan till och med kommersiellt lönsamt. Därmed finns det många alternativa lösningar för att få till förbindelsen.

Genom att möta upp Norge och diskutera det gemensamma intresset för en snabbare järnvägsförbindelse skulle vi fånga ett unikt tillfälle att skapa en gemensam agenda på infrastrukturområdet. Vår stora förhoppning är att den svenska och norska regeringen nu bestämmer sig för att det är dags att knyta våra länder och huvudstäder ännu tätare samman.

Minoo Akhtarzand

landshövding i Västmanlands län

Georg Andrén

landshövding i Värmlands län

Maria Larsson

landshövding i Örebro län

Sven-Erik Österberg

landshövding i Stockholms län

Anmäl text- och faktafel