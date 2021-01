Debatt: Dags införa skam för okynnesflygande

"How dare you" har blivit ett berömt citat av Greta Thunberg, vår kanske mest kända svensk. Nu kritiseras myndighetspersoner som gjort upprepade flygresor under pandemin när vi ska avstå icke nödvändiga resor. Det sker i pandemins tecken. Vi har helt andra skäl att minska vårt flygande.

Frosseri har länge varit något negativt i vår västerländska kultur, stödd av religionen. Men vi har de senaste decennierna nästan helt släppt kopplingen till dödssynder i landet. Överdriven excess har jag själv gjort mig skyldig till så jag vill inte kasta första stenen på någon som "gjort fel". Vi har alla hjälpt till att värma upp jorden.

2020 blev åter ett rekordvarmt år på vår planet. Lika varm som det förra rekordåret 2016 enligt EU:s klimatforskningscenter Copernicus. Att då ha kvar attityden att man har rätt att flyga flera gånger per år är inget annat än oacceptabelt för klimatet. Därför blir kritiken mot enstaka hälsovårdspersoner som okynnesflugit under pandemin, helt felriktad. Frågan gäller oss alla. Dags att införa "Skam".

Samtidigt pågår en tondöv debatt i Västerås angående om vissa personer ska ha rätt att rita streck på himlen och flyga i formation då och då. Dessutom vill dessa särintressen att vi alla ska vara med och betala för deras nöjen via skattsedeln. I ljuset av vad vi ställer till för våra efterkommande om vi fortsätter som nu så är frågan om flygplatsens vara enkel.

Lägg ner. Och börja skämmas lite mindre. Vi borde, vi kan, vi måste.

Stellan Mildner

