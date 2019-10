Debatt: Dålig omvårdnad på hunddagiset

Att lämna sin hund på hunddagis blir allt mer vanligt. I vårt fall märkte vi att vår fyrbenta familjemedlem inte tyckte om att vara ensam och därför tog vi beslutet att lägga flera tusen i månaden i tron på att han skulle få det bättre i sällskap av andra hundar och närvarande och kompetent personal.

Från början gick allt över förväntan. Vår hund som är en busig och levnadsglad fransk bulldogg älskade att vara där och ofta fick vi bilder på hur de tränade och lekte med honom. Vi var så otroligt nöjda. Men efter sommarsemestern hände något. Hunddagiset tog in fler och fler hundar i samma trånga utrymme, samtidigt som människor utan hundvana som skulle arbetsträna plötsligt var arbetskraft. En tidigare engagerad chef, syntes inte längre till. Vi var på möte för att vår hund blev stressad av den miljöförändring som hunddagis utförde och vi fick tomma löften om att det skulle bli bättre. Men bara veckor efter mötet kom istället ett kravbrev på att om de inte fick ge honom lugnande läkemedel dagligen, skulle vår hund förlora sin plats på dagis. I samma veva upptäckte vi hur vår hund stod ensam ute i en liten rastgård utan personal som syntes till, där vem som helst bara hade kunnat hämta honom. Vi som trott att vi betalat för att han skulle slippa vara ensam, stod nu själv i kylan och frös, tittade mot dörren och ville in. Ingen personal öppnade. Första gången trodde vi att personalen bara var in och hämtade något, men när detta upprepades fick vi nog. Personalen förklarade att han skrikit så högt inomhus att han störde grannarna och att de därför kastat ut honom och låtit honom stå ensam ute i timmar. Lösningen verkade ingen ifrågasätta och att vi inte ens blivit kontaktade när vår hund verkade må så dåligt är inget annan än en skandal.

Vi ringde såklart till verksamhetschefen, om och om igen men inget svar. Plötsligt kom istället ett mejl där hon avslutar vår hunds dagisplats omgående. Låt oss vara tydliga med att vår hund, efter allt som hänt, aldrig skulle fått suttit sin tass där ändå. Vi har fortsatt försökt ringa verksamhetschefen för vi vill ha svar hur de kan behandla en hund såhär, men de tomma signalerna fortsätter eka. Vi vill inte dra alla hunddagis över en kant men vill i all välmening lyfta ett varningens finger till alla er hundägare som precis som oss trodde hunddagis var det bästa man kunde ge sin hund. Vi hade verkligen fel.

No Happy Dogs

