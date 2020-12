Debatt: Daniel Nordström – hur tänker du vid namnpubliceringar?

Till Daniel Nordström, ansvarig utgivare på VLT: Så sent som den 22 september i år valde VLT att publicera namn och bild på en man som under villkorlig frigivning efter ett längre fängelsestraff hade skrivit in sig för studier vid Mälardalens högskola. Detta fick givetvis konsekvenser för mannen och rehabiliteringen av honom.

I samband med denna publicering och flera tidigare, då VLT också valt att offentliggöra namn både för dömda och icke dömda motiveras detta med allmänintresset, ett begrepp som VLT emellanåt förefaller tolka som allmänt intresse.

Andra aktörer inom området, framför allt Medieombudsmannen och Medieetiska nämnden, har en annan syn på saken.

Lördagens VLT (den 19 december) toppar sin förstasida med rubriken "Trots utredning tas ärendet inte upp i Personalansvarsnämnd/Skyddsombud skyldig till sextrakasserier". Artikeln behandlar förhållanden "inom en statlig myndighet i Västerås". Här väljer VLT en annan linje och anonymiserar samtliga inblandade parter: Myndigheten, chefspersoner inom myndigheten, skyddsombudet, en annan misstänkt anställd inom samma myndighet, utredarna, "pressjouren", "sektionschefen", "en facklig företrädare" samt – vilket ter sig mer begripligt – de drabbade.

För mig som utomstående ter sig detta fall – till skillnad från det inledningsvis nämnda – intressant just ur ett allmänintresse. Här kan det både röra sig om eventuellt andra drabbade, som skulle kunna få stöd i sina upplevelser och allmänhetens förtroende för en skattefinansierad verksamhet.

Hur har ansvarig utgivare resonerat i detta fall?

Inger Orre

Svar direkt!

Som bekant måste varje enskilt fall bedömas unikt av en utgivare.

Att en tidigare dömd styckmördare, som ännu tycker att han hade rätt att döda, öppet rör sig i samhället och också själv berättar om sin närvaro i olika forum har ett uppenbart allmänintresse enligt min bedömning.

Vem som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier inom en statlig myndighet har däremot inte ett uppenbart allmänintresse.

Så har jag resonerat.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utvigare, VLT

