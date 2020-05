Debatt: Därför är sommartiden bra

Svar till Richard Appelboms genmäle till min artikel om att behålla sommartiden:

Jag har mycket svårt att tro att sommartiden, med en enda timmes förskjutning av klockan, skulle leda till försämrad hälsa för några få? Vilka då, och på vilket sätt?

Däremot är jag övertygad om att sommartiden under en stor del av året i stället förbättrar hälsa för det stora flertalet i och med att fritids- och sportaktiviteter underlättas då man får en extra timmes dagsljus under kvällar och sena eftermiddagar. Att nyttja dagsljuset bättre, samt att spara elenergi var just några av anledningarna till att sommartid infördes 1980. Vad jag vet har inga allvarliga hälsoproblem rapporterats sedan dess på grund av detta.

Fördelen med sommartiden är att den är mer anpassad till hur vi de facto lever under sommarhalvåret, än "normaltid". De allra flesta arbetar från morgon till sen eftermiddag. Tiden från uppvaknande till dess arbete eller skolan börjar handlar mest bara om att ta sig dit samt göra sig i ordning för dagen. Fritidssysslor sker efter de dagliga plikterna. Därför är en extra timme dagsljus så dags guld värd under de flesta av sommartidens månader. Betydligt längre tid än bara några veckor "på vår och höst".

Personligen gillar jag även mörkret under vinterhalvåret och att vakna till en ny dag i milt gryningsljus i april och oktober är skönt. Men jag förstår att många andra föredrar dagsljuset då. Så vi kan vara överens om att sista helgen i mars är för tidigt för sommartid och oktober måhända försent. Även om den extra timmen dagsljus på eftermiddagen i årets tionde månad underlättar friluftsaktiviteter. Men från helgdagen 1 maj och till sista helgen i september bör vi definitivt ha den glädjande sommartiden.

Att detta svar kommer sent, har just med tid eller brist på detta att göra. Samt utmattande pollenallergi.

Apropå tid tycker jag det är skönt nu i maj och föregående april att slippa den aktivitet som annars alltid hamnar fel i almanackan: den överexponerade ishockeyn med för många matcher i TV i svenska slutspelet, de helt meningslösa turneringarna med samma fyra urvattnade nationslag samt värst av allt - ett bedrägligt "världsmästerskap" som inte är ett sådant och som i år skulle hålla på till slutet av maj. Vet inte ishockeyn att den är en vintersport och att inga andra dito drar ut så säsongen så groteskt långt? Att den sporten skulle komma till sans och inse det är väl att hoppas på för mycket?

Skönt att slippa låtsasvinter i tv-rutan i sköna maj. Skönt vore också att slippa höra om att slopa den goda sommartiden.

Per Mikael Högman

