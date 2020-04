Debatt: Därför måste Västmanlands småföretag få akut hjälp

Coronakrisen har svept in med full kraft och de senaste veckorna har inget varit sig likt. Vi har alla fått vänja oss vid begränsningar i vår vardag. Det är rätt, eftersom liv och hälsa alltid är viktigast.

Men samtidigt har en akut kris drabbat Västmanlands små företag. Sedan den 1 mars har 520 personer i länet varslats om uppsägning, tre gånger så många jämfört med hela mars och april 2019, då totalt 155 personer varslades. Staten behöver därför sätta in åtgärder i en skala ingen har sett förut för att många västmanlänningar ska ha ett jobb att gå till när krisen är över. Varseltakten i Sverige är nu högre än under finanskrisen 2008. Totalt 56 133 personer har varslats under de senaste sex veckorna (1 mars – 10 april). Det är redan åtta gånger fler än under hela mars och april i fjol, då 6 987 personer varslades. Men varsel som berör färre än fem personer inte behöver anmälas till Arbetsförmedlingen. Katastrofsiffrorna speglar alltså inte ens läget för många småföretag.

Hela 98 procent av landets företag har färre än 20 anställda. Det är de som saknar krockkuddar och drabbas först och hårdast när vardagen stannar av. Många kan gå omkull på en månad med en nolla i inkomstkolumnen. Nationalekonomer resonerar nu i termer av hundratusentals hotade jobb bara det närmaste kvartalet.

Regeringens åtgärder för mindre företag är därför mycket välkomna. Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag – de är helt avgörande för den svenska välfärden.

Därför behöver regeringen slå fast att den kommer att finnas där tills krisen är över. Om de nödvändiga restriktioner som just nu lamslår vardagen blir kvar i flera månader är beslutsamt och uthålligt stöd till de små företagen det enda som kan rädda Sverige från en historisk slakt på jobbskapare.

Här är några åtgärder som vi ser behövs:

Ihållande direktstöd – även till de minsta företagen Så länge den akuta krisen pågår måste staten bära stora delar av kostnaderna för hotade företag. Då är det avgörande att vi ser att åtgärderna utnyttjas även av de allra minsta företagen, annars måste de skyndsamt justeras.

Underlätta snabb omställning Många små företag är oerhört kreativa och kan snabbt ställa om verksamheten i krislägen. Ge Tillväxtverket ett akut uppdrag att samordna stöd till företag som vill byta inriktning.

Stärk företagares ekonomiska trygghet På längre sikt är det avgörande att fler vågar satsa på sitt företagande. Men många avstår eftersom trygghetssystemen fortfarande är byggda för löntagare. För att stå rustade inför nästa kris är det avgörande att få till en ändring.

Regeringen har agerat snabbt för att rädda familjeföretag och livsverk från att gå under. Det kommer att kosta, men att låta motorn i jobbskapandet brinna upp skulle vara ett historiskt misstag – och bli ännu dyrare.

Västmanlands småföretagare bidrar till samhället med jobb och välfärd, men den här prövningen klarar många av dem inte på egen hand. Nu gäller det att stötta våra jobbskapare.

Boo Gunnarson

Företagarexpert på Visma Spcs

