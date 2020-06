Debatt: De sexuella övergreppen mot barn måste få ett slut

Under den här märkliga våren kan inte många ha missat de artiklar och uppmaningar i sociala medier – att vi måste vara uppmärksamma på hur det blir för barn och unga när samhället i stort sett har stängt på grund av corona. Vi påminns om våld i nära relation och vi uppmanas vara lyhörda och anmäla när vi misstänker att ett barn far illa i sin hemmiljö.

För en del barn är hemmet eller nätet inte den farligaste platsen. Ibland är förskola och skola den plats där barn blir utsatta för våld. Flera fall av sexuella övergrepp har uppmärksammats i media under våren, i landet i stort och i vår absoluta närhet. Denna utsatthet måste få ett slut.

När det händer på en förskola och ett litet barn blir utsatt finns det ofta ingen tvekan i någon av oss att det är övergrepp och kanske rent av en våldtäkt. I de flesta fall vi läser om är det en man som utsatt barnet eller barnen. Men det kan också vara på ett helt annat sätt. Det kan vara en kvinna eller man som utsätter en tonåring för övergrepp och ibland kan detta i media omskrivas som en sexuell relation.

Alla barn som går i förskola och skola har rätt till en trygg skolgång, utan sexuella anspelningar, närmanden eller trakasserier från personal.

Ett barn är ett barn. Alla människor under 18 år är barn i lagens mening. Och varenda en av dessa barn omfattas av Barnkonventionen och vår nya, fina barnrättslag.

Alla barn som går i förskola och skola har rätt till en trygg skolgång, utan sexuella anspelningar, närmanden eller trakasserier från personal. Ett barn, en elev, står alltid i beroendeställning, oavsett ålder. Skolan ska vara en trygg plats som dessutom har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot alla sorter av kränkande behandling och övergrepp. Som förälder har man rätt att känna sig trygg i att skolan direkt skulle agera om något ändå skulle uppstå.

Alla sexuella närmanden och kontakter mellan vuxen och elev är ett rent övergrepp. Ett barn kan aldrig påläggas skuld för att ett övergrepp sker. Det är alltid – alltid – den vuxnes ansvar – oavsett om barnet är 5 år eller 15 år.

En vuxen person anställd i förskola och skola har ett ansvar att se till att något aldrig händer eller ens får en chans att hända. På samma sätt som en läkare har det ansvaret mot en patient, eller en psykolog mot sin klient. Det är aldrig en relation, när någon part har ett övertag. Barn kan aldrig ge samtycke till en sexuell relation. Inte heller trots att barnet är 15 år fyllda. När den vuxne är en anställd på skolan, finns inget utrymme för samtycke.

Vi har många års erfarenhet av att arbeta för barns rättigheter. Vi har fått alltför många berättelser om vuxnas feghet, om brist på civilkurage, om rädsla när det gäller att anmäla en vuxen person som man kanske misstänker utsätter barn för övergrepp.

Vi vet att sexuella övergrepp mot barn i skolan är svårt att prata om, och vi vet att det i vissa fall blundas för.

Vi vet att vuxna får höra från barn om övergrepp, men vågar inte fråga vidare och lämnar det utan att agera.

Vi vet att det ibland kan vara svårt att anmäla misstanke mot en kollega som man fikar med varje dag, det har vi också fått höra.

Vi behöver stärka vårt civilkurage och också göra det som vi enligt lag ska göra när vi får kännedom eller misstänker att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp. Vi kan aldrig ge efter och låta bli att anmäla för att en rektor säger nej, eller för att det är vår kollega.

Sexuella övergrepp är inget som försvinner för att vi blundar för dem. Förövaren kan vara en kollega som vi faktiskt tycker om. Det kan vara en man eller en kvinna. Barnet kan vara litet eller stort – men ändå ett barn som vi har till uppgift att skydda.

Nu går många på sommarlov, men arbetet för barnen fortsätter. Varje termin bjuds Västerås barnpiloter in till en fortbildningsdag. I november är temat just detta. Barnpilotverksamheten i samarbete med Rädda Barnen vill stärka kunskapen och bryta tystnaden – ju fler som vågar se och agera – desto färre barn riskerar att utsättas. Varje vuxen som kommer i kontakt med barn kan vara den som gör all skillnad.

För ett utsatt barn kan just du vara avgörande för det barnets hela framtid.

Sara Holm Stålhand

barnombud i Västerås, samordnare för barnrättsfrågor och barnpilotverksamheten

Maria Schillaci

Leg psykolog Distriktsordförande Rädda Barnen Västmanland

Monika Lidberg

skolsköterska och ordförande Rädda Barnens lokalförening i Västerås

