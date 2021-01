Debatt: Den svenska coronastrategin

Det diskuteras nu en hel del om huruvida den strategi Sverige valt för bekämpningen av coronaviruset har varit rätt eller fel. I synnerhet nu efter den första delen av Coronakommissionens rapport, då kritiken har blivit skarpare. Den politiska oppositionen är dock relativt tystlåten, den ställde sig ju i huvudsak bakom regeringens agerande (eller snarare brist på sådan), och till försummelserna i äldreomsorgen har de varit lika goda kålsupare.

Men det har hela vägen funnits kritiker framför allt hos stora delar av vetenskapen.

Jag drar mig nu till minnes Löfvens vid varje pressträff under våren återkommande mantra: ”Vi följer experternas rådgivning” och ”vi följer utvecklingen dag för dag”

Statsministern gjorde det till sitt signum att följa utvecklingen, inte att försöka styra den. Hållningen var helt igenom defensiv och defaitistisk. Att följa utvecklingen och sätta in insatser när man tydligt såg vartåt det barkade, det måste definitionsmässigt leda till ett för sent agerande för restriktioner av allehanda slag. Alla åtgärder har en ledtid, dvs det går en avsevärd tid från beslut till aktion och från aktion till synbart resultat. Och det är just detta som har kännetecknat regeringens hantering av epidemin, vilket tydligt framkommit av alla hittills upprättade rapporter och analyser. Regeringen har alltid varit ”tvåa på bollen”. För sent med skyddsutrustning, för sent med restriktioner, för sent med testning och för sent med pandemilagen. I en så kritisk belägenhet måste en ansvarstagande ledning agera utifrån ett möjligt negativt scenario och inte bara vänta för att se hur det blev, innan man fattar avgörande beslut.

Och nog har det funnits synpunkter på denna senfärdighet, men inte i första hand från den politiska oppositionen, undantagandes en del kritik som krupit fram på senare tid. Men en stor del av expertisen, som inte stavas FHM samt medierna med deras bevakning och jämförelse med vår omvärld, har uttryckt sina tvivel. FHM som regeringen alltid tagit rygg på har aldrig velat göra några jämförelser med till exempel grannländerna. ”För tidigt och för olika förutsättningar” har man sagt. Nu i andra vågen, när det finns länder i Europa, som råkat lika illa ut som Sverige, då passar det FHM att göra jämförelser. ”Det finns andra som har klarat andra vågen lika dåligt som vi”.

Må regeringen Löfvens passivitet stå partiet dyrt vid nästa riksdagsval.

Ulf Hedman

