Debatt: Dessa skamlösa gamlingar

Ack,ack,ack, först har de inte förstånd att hålla sig hemma. Av gammal vana och för att inte ligga andra till last fortsätter de under en tid att gå ut själva och handla, där de kan råka på någon yngre just hemkommen från Alperna eller after-ski i Åre. Men efter hat och hot i medierna, såväl de s.k. sociala som de gammaldags, inser gamlingarna efter någon vecka sina övertramp och hukar sig. Det skamlösa i gamlingens beteende är att hen inte undviker att smittas av dessa yngre i samhället, alltså de som rör sig aktivt och i själva verket driver smittan. För ännu har faktiskt ingen riktigt påstått just det, att gamlingarna är de stora spridarna i samhället. De har bara inte haft vett att hålla sig undan.

Tänk om gamlingarna, när de nu beskyllts för att genom sin ansvarslöshet uppta några av de otillräckliga vårdplatserna, tänk om de då anser sig ha samma rätt till en plats i den kön som alla andra. Osolidariska och egoistiska? Har inte de betalat skatt för att få tillgång till denna vård, kanske t.o.m. mer än de flesta i samhället? Att vårdplatserna inte räcker till alla, är väl inte deras fel, eller? Under en lång följd av år och oberoende av regeringsfärg har de ju t.o.m. fått betala mer i skatt än de priviligierade yngre. Hur har det då stått till med solidariteten?

Detta tema spinner Arvid Åhlund på i sin ledare i VLT 10 april. Han för diskussionen vidare och noterar att i nästa steg har gamlingarna smittats på sina boenden och i någon mån genom hemtjänsten. Än en gång alltså gamlingarna i fokus, dessa olycksaliga. Åhlund medger dock, att denna gång är knappast de gamla skyldiga till smittspridningen. Eventuellt har de hasat sig fram med sina rullatorer i korridorer och allrum i stället för att låta sig låsas in på sina rum,. Kanske har de inte heller tillräckligt skarpt tillhållit sina yngre anhöriga att inte komma på besök, vem vet? Att kommunerna med politiker och chefer i flera led i hierarkierna försummat att skaffa nödvändig skyddsutrustning och utbilda sin personal i ett strikt och organiserat agerande i vardagen och att tidigt införa besöksförbud det går Åhlund lätt förbi.

I kriget är det segrarna, de starka, som skriver historien. Så också i denna kris. Medierna, krönikörerna, influencers och t.o.m politikerna har funnit sina syndabockar. Självkritik när det gäller brister i beredskap och planering, någon? Hörde ingen.

Ulf Hedman

