Debatt: Det är aldrig mörkt i de vanliga cykeltunnlarna när det är dagsljus ute

Matilda Molander tar i sin ledare den 13 augusti, "Det är inte elsparkcykeln som är det stora problemet", upp frågan som beskrevs i en mycket välmotiverad insändare från en som hade råkat illa ut när det låg en elsparkcykel inne i en cykeltunnel. Matilda Molander tycker instinktivt att det är rätt tillfälle att vända bort problemet från elsparkcyklar till ett som gäller Västerås kommunpolitiker. Denna gång hur lite de bryr sig om cyklisternas behov.

Det märks att Matilda Molander den här gången framför sina skarpa och bestämda åsikter utan att ha förstått sammanhanget. Kanske inte enda gången. Jag vet inte hur ofta Matilda Molander cyklar genom stans cykeltunnlar, men jag själv gör det ofta, på många ställen.

Det är aldrig mörkt i de vanliga cykeltunnlarna när det är dagsljus ute. Det kan ändå vara en känsla som cyklister får, när de kommer från en solbelyst cykelbana och kör in i tunneln. Om ögat är vant vid den soliga omgivningen, blir kontrasten stor när man är på väg in i tunneln. Det kan därför vara svårt att tydligt uppfatta föremål i tunneln, och det krävs extra försiktighet när man cyklar in. Men redan när cyklisten kommit en liten bit in i tunneln har ögonen anpassat sig och marken syns bättre.

Cykeltunnlarna i Västerås är utrustade med belysning. Det tillgodoser behovet när det är mörkt ute. Jag vill inte klaga på vad kommunpolitikerna har gjort just i denna fråga. Men kan man föreställa sig vilken belysning som skulle krävas om det skulle bli lika ljust inne i cykeltunnlarna som i solskenet utanför. Förutom att det skulle bli dyrt, om det alls vore möjligt, kanske det skulle störa mer än det var till nytta.

Elsparkcyklarna är naturligtvis till glädje för många, men de retar och ställer till besvär för andra. Klart är att det existerande regelverket och dess tillämpning är otillfredsställande.

Lennart Brandt