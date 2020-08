Debatt: Det är bra att bry sig om vart statens pengar går

Replik. Evert Andersson skriver i VLT den 7 augusti, "Solceller är en gökunge i dagens energipolitik", att Sverige lägger ner för mycket skattepengar på att stötta solelsproduktion.

Det är viktigt att vara noga med statens pengar, det slösas ofta och mycket. Som medborgare kan man därför lätt förledas att tro att den solelsboom vi upplever i Sverige beror på att staten ensidigt plöjer ner enorma mängder skattemedel i detta teknikskifte. Annars skulle väl inget hända?

Jag vill därför passa på att berätta att Sverige tvärtom är riktigt bra på att beskatta solelen. I Sverige har vi en energiskatt på el, ”elskatten”, som tas ut hos användarna av elen, och oftast betalas in redan av producenten eller elnätsföretaget. Denna skatt är 35,3 öre per kWh. På skatten betalar man dessutom 25 procent i moms. Detta blir sammantaget ett mycket stort procentuellt tillägg, speciellt med tanke på att själva elpriset tidvis understiger 10 öre per kWh (men ibland också är 5 till 7 gånger högre tyvärr). Elskatten är en fiskal skatt, men den styr såklart mot lägre elanvändning. Detta rimmar illa med Sveriges planer på att elektrifiera fordonsflottan och andra stora sektorer.

Det är viktigt att komma ihåg att användaren och inte producenten betalar elskatten, vilket innebär att den som har en egen solcellsanläggning tvingas betala skatt även på den egenproducerade el som anläggningsägaren själv använder. Det betyder att man som producent betalar 35,3 öre i skatt per kWh för egenproducerad och självanvänd el från en anläggning man själv betalt för. Jämför det med att du skulle tvingas betala skatt (+moms!) på varje morot som du odlar och äter upp från det egna trädgårdslandet.

Svenska mikroproducenter, villaägarna, är just nu undantagna från denna elskatt på egenanvänd el, men fastighetsägare och bostadsrättsföreningarna med större anläggningar måste fortfarande betala den. Skatten på egenanvänd el från stora anläggningar hämmar utbyggnaden av solel i vårt land, men den hämmar i princip inget annat kraftslag eftersom annan el sällan kan användas på samma ställe där den produceras. Det är nämligen svårt att få plats med en vindsnurra på taket och det vore högst olämpligt att placera en reaktor på bakgården.

Detta förklarar varför solelsboomen är mer eller mindre begränsad till just mikroanläggningar i Sverige, som i dag är undantagna från skatten på egenproducerad och egenanvänd el. Inte särskilt många Svenska fastighetsägare med stora energibehov är beredda att ta investeringen, det extra arbete och den extra administration det innebär att skaffa solenergi eftersom de då samtidigt tvingas betala både elskatt och moms den egenproducerade el som de själva använder. Så fort en anläggning överstiger 255 kW toppeffekt (man mäter storleken på en solcellsanläggning i dess toppeffekt) måste fastighetsägaren alltså betala den höga svenska elskatten på egenanvänd el och vips finns risk att investeringen blir olönsam och det nedlagda arbetet bortkastat. Många fastighetsägare väljer därför nu att i stället ”testköra solel” genom att endast bygga och driva mindre solcellsanläggningar. De vill ju inte ligga efter i know-how när elskatten på egenanvänd el väl tas bort, men de vill heller inte genomföra olönsamma investeringar mitt under brinnande coronapandemi.

I övriga Europa finns knappt den här typen av beskattning av egenanvänd el. Spanien och Österrike har de senaste åren tagit bort sina gränser och EU-grannen Danmark har aldrig haft någon liknande skatt på egenanvänd el. I EU-landet Finland finns en gräns, men den är tre gånger så hög som vår.

Ur ett nordiskt perspektiv ger installation av solcellsanläggningar i Sverige minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Evert Andersson nämner också i sitt debattinlägg att vi har väldigt små koldioxidutsläpp i Sverige, vilket skulle göra solel ointressant ur ett klimatperspektiv. Låt mig därför göra klart här att svensk solel visst är intressant ur ett klimatperspektiv. Den svenska elproduktionsmixens koldioxidutsläpp är mycket riktigt försumbara i ett internationellt perspektiv då den svenska elproduktionen till 99 procent är fossilfri. Men Sverige är en del av den välintegrerade nordiska elmarknaden vars totala elproduktionsmix har cirka tio gånger högre koldioxidutsläpp än den svenska. Det svenska elsystemet blir också allt mer ihopkopplat med elsystemen på den europeiska kontinenten, med väsentligt högre koldioxidutsläpp än de nordiska.

Ur ett nordiskt perspektiv ger installation av solcellsanläggningar i Sverige minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären. När man till detta adderar det ökande energibehov som den kontinuerliga elektrifieringen av fordonsflottan innebär, är det givet att Sverige bör fortsätta satsa på energiproduktion genom investeringar i långsiktigt hållbara system.

Det är bra att bry sig om vart statens pengar går. Det är också klokt att fundera på var skattepengar kommer från. Den svenska elskatten på egenanvänd el för anläggningar större än 255 kW är en i ett internationellt perspektiv udda skatt som hämmar utbyggnaden av solel i Sverige.

Anna Werner

vd Svensk Solenergi

