Debatt: Det är dags att återuppliva industrier och företag

Året närmar sig sitt slut och det är mycket som har hänt i 2019. Stora bränder i världen, miljökatastrofer, företagsdöden, Brexit, Handelskrig, klimatstrejk, brain-drain och så vidare. Greta Thunberg kämpade hårt för att få världens ledare och alla att ta mer ansvar för miljön och klimatet.

Stora länder som Kina fortsatte att etablera sig i många länder runt om i världen och Ryssland fortsatte att flexa sina muskler då och då. Tekniken förbättrades och med det har vi också blivit mer sårbara till internetbrott.

Är det värt det att döda ett företags och landets självförsörjande förmåga på grund av vinsten? Sverige var en gång i tiden en stark industrination. Just nu råder det företagsdöd, industridöd, brain-drain och kompetensflykt. Företag jagar vinster. ”Survival of the fittest”.

Företag lånar mycket pengar och slår ut varandra och till sist slår de ut sig själva när de inte kan betala tillbaka sina lån. När det gäller jobbflytt är de stora vinnarna Kina och länderna i Asien.

Det är jätteviktigt för Sverige att kunna producera och tillverka allt, till exempel mat, läkemedel, sjukvårdsutrustning, transportmedel, teknologi, kläder, energi och så vidare. Det är också viktigt för regeringen att se till att det finns återvinningsföretag i Sverige som ser till att allting återvinns för att skapa nya produkter, eller energi. Detta skulle göra det billigare att tillverka produkter i Sverige. Det vore också bättre för miljön och klimatet.

Arbetskraftinvandring och arbetslösheten kan minskas om vi satsade på att utbilda vår egen befolkning. Indien och Asien har lyckats att få många utländska företag att satsa på IT och medicinsk tillverkning i Indien. Problemet är att brain-drain försvagar och skadar oss. Vi förlorar kunskapen och gör oss själva mer sårbara.

Det är dags att återuppliva industrier och företag. Många företag skyller deras oförmåga att sortera rätt på sophämtningsfirmor. VAFAB visar vägen och kräver rätt sortering av sopor och förpackningsmaterial från alla företag och föreningar. Det går att återvinna allt. ”The Sky’s the limit”.

Anita Muchilwa Wallén

