Debatt: Det är oacceptabelt att detta har fått hända

Flera av Sveriges kommuner har blivit drabbade av ett företag i avfallsbranschen. De har tagit emot och lagrat osorterat avfall. I de flesta fall från byggplatser. Man beskriver sin verksamhet med ord som recycling, återvinning, återbruk, klimatsmart och ekologisk. I själva verket har det aldrig handlat om någon återvinning eller sortering. Man har helt enkelt utnyttjat kryphål i lagen för att dumpa och förvara osorterade sopor.

Under tre år får sopbergen ligga utan att företagen ansöker om tillstånd hos den lokala miljönämnden. Därefter flyttas handläggningen över till Länsstyrelsen som har strängare regler och kontroller. Dessa regler har företaget utnyttjat och när tidsfristen börjar närma sig tre år flyttar man runt på en del av soporna för att dumpa dessa på ny plats. Företaget kan också hävda att soporna i olika högar bara har legat på just den här platsen i ett år. Det betyder att man kan själv stuva om och flytta runt sopbergen inom sitt eget område.

Att ständigt överklaga de beslut som fattats har också blivit detta företags melodi. Därför har man kunnat lagra över dubbelt så mycket avfall som den tillåtna mängden. Eftersom rapporter om sammansättning av avfallet och mätning av olika kemikalier också bygger på att företaget gör egenkontroll och lämnar in dessa till Miljö och hälsa, kan de vara lätt för ett icke så seriöst företag att slippa undan faktiska värden. Marken där avfallsbergen ligger ska också vara hårdgjord. Även där brister det i granskningen eftersom tonvis med avfall redan var dumpat på området.

För att ta ett exempel. I Västerås äger man ett markområde i Skultuna med närheten till samhället och Svartån. Det är stora risker att det läcker miljöfarligt nedsmutsat vatten till ån. Svartån rinner ut i Mälaren som är vattentäkt för många svenskar. Avfallet kan innehålla miljöfarliga halet av exempelvis koppar, bly och zink. Anläggningen har också dubbelt så mycket avfall som är tillåtet.

Efter att företaget plockat ut så mycket kapital som möjligt under några år och när det börjat att ”brännas under fötterna” har de helt enkelt satt verksamheten i konkurs och kommit undan ansvaret att ta hand om det man ställt till med. Under tiden håller konkursförvaltare och polisen på med utredning.

Sophögarna brinner på några av deras anläggningar med giftiga gaser som följer med röken, bland annat i Kagghamra och Kassmyra. Rökmolnen känns och syns i hela Botkyrka kommun. Brandkåren kan inte släcka branden med vatten på grund av lakvatten som rinner ut i grundvattnet.

Det är oacceptabelt att detta har fått hända och att verksamheten har haft stöd i lag utan att vi som är kommunpolitiker har kunnat göra något.

Nu står vi med en miljöfarlig verksamhet som inte har någon ägare och fortsätter riskera miljö och hälsa i våra kommuner. Skultunabor är oroliga för att det ska utbryta brand i anläggningen. Det skulle vara en stor katastrof för orten eftersom man då troligen måste evakuera flera boende. Man vill snarast ha besked när det kan förväntas att sopberget kommer bort och marken saneras.

Vi har, som oppositionspolitiker, drivit frågan och begärt agerande på alla nivåer för att få till en förändring. Hur kan detta ha hänt och hur har det fått fortgå under så många år?

Vi kräver krafttag, ändrad lagstiftning och stöd för att omedelbart få bort detta stora miljöhot från våra kommuner.

Irene Hagström (M)

2:e v ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Elisabeth Unell (M)

gruppledare

Håkan Ampellindh (M)

2:e vice ordförande Miljö och konsumentnämnden

