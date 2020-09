Debatt: Det finns vissa brister i Molanders ledare

Kommentar på Matilda Molanders ledare, "Rösta för att lägga ner Västerås flygplats i kväll", VLT den 3 september.

En ledarskribent och politisk redaktör har rätt att tycka till och ha åsikter, det är hela tanken, men det är också en skyldighet att vara påläst. När jag tänker efter, det är en skyldighet. Denna ledare visar dock på vissa brister i de verkliga förhållandena och presentation av korrekt information för västeråsarna.

För att bemöta bara en del av det du skrev:

Västerås flygplats AB går med förlust, det är ingen hemlighet men man måste alltid se till helheten. Läggs flygplatsen ner kommer Västerås förlora än mer pengar, inkomster som västeråsarna förtjänar. Det är inga påhittade siffror utan har presenterats otaliga gånger i media men motståndarna blundar konstant. All kringverksamhet försvinner och därmed är förlusterna än större än om flygplatsen är kvar. Det är faktiskt som så att flygplatsen är en vinstaffär för Västerås och det är förhållandevis enkelt att ta fram dessa uppgifter.

Om att bygga på flygplatsområdet: En byggnation på området skulle innebära saneringskostnader för flera miljarder och i återremissen har S, L, V och MP inte ens bemödat sig att få fram en kostnadsbild. Det ser jag som ett tjänstefel av S, L, V och MP, och att då ta en lösryckt jämförelse med Bromma räcker inte då Bromma aldrig varit en flygflottilj.

I ledaren skrivs: ”Flygplatsen är omistlig för regionens sjukvård: Nej. De senaste åren har mellan 20 och 40 ambulansflyg landat på Västerås flygplats, och de kan i stället åka via någon av de andra flygplatserna i närheten”. Det där är ej kompletta siffror (eller friserade siffror det vill säga man presenterar bara en liten del). Du kan hitta korrekta antal bland annat bland era debattartiklar från Kolja Gilli som är läkare, flygläkare och pilot. Korrekta siffror är närmare 80–100 per år om man räknar alla flygningar som har ambulansändamål. Dessutom: föreställ dig att en västeråsare ramlar i fjällen, bryter några revben, får en rejäl hjärnskakning och mår inget vidare. Personen lastas in i en ambulans efter flygningen till Arlanda och skumpa runt på dåliga vintervägar till Västerås. En ambulans som dessutom låses för annan sjukvård i cirka 4 timmar. Alternativt: landa i Västerås och ha 10 min till sjukhuset och ambulansen behöver bara låsas upp i 30 minuter. Fast det kanske bara känns tryggt och säkert för oss som bor i Västerås. Bor man inte i Västerås eller Västmanland är det måhända inte lika viktigt, men jag skulle inte önska det för nån västeråsare att behöva skumpa från Arlanda då man skadat sig.

I ledaren skrivs: ”Flygplatsen behövs som nöd- och alternativflygplats till Arlanda: Nej. I teorin skulle den kunna användas, men i praktiken väljer flygplan i stället Skavsta. Sedan 2015 har ett SAS-plan och inget Norwegianplan landat i Västerås.” Så många insändare har skrivits om detta, det har förklarats otaliga gånger men det kommer ändå inte igenom. För att bli alternativflygplats måste flygplatsen öka kostnaderna och är inte garanterade intäkter men det skulle spara flera miljoner i koldioxidutsläpp. Med tanke på att flygplatsen med all kringverksamhet genererar vinst för Västerås tycker jag att det vore ett bra sätt för oss att bidra i det globala klimatarbetet (alternativflygplats innebär inte att man använder alternativet, däremot påverkar avståndet mängden medhavt bränsle och därmed vikten och bränsleförbrukningen för alla flygningar till Arlanda).

Det finns många känslor angående flygplatsen men en sak är säker: vi som vill ha kvar flygplatsen aktiverar oss inte känslomässigt. Självklart finns det ett stort engagemang, och våra argument är grundade i fakta, inte alternativa fakta, utan med siffror i svart på vitt. Med intresse av att veta sanningen behöver man inte ens vara en djupgrävande journalist för att hitta det. Det räcker med en liten miniräknare, några utredningar och ett intresse att se en större helhet.

Ulf Gelberg

Head of Training

Flygteoriskolan AB

Gelberg har rätt i att man har en skyldighet att vara påläst och presentera korrekt information, den skyldigheten verkar av hans inlägg att döma dock inte gälla honom själv. Gelberg presenterar till exempel inte några belägg för sitt påstående om att skatteintäkterna från verksamheterna vid flygplatsen skulle uppgå till över 300 miljoner kronor de kommande fem åren – vilket är summan som krävs för att intäkterna garanterat ska vara större än de kostnader flygplatsen beräknas kunna innebära under samma tidsperiod.

Vad gäller byggnation och jämförelsen med Bromma verkar Gelberg inte ha bemödat sig att läsa ledaren ordentligt. Hade han gjort det hade han sett att ledarredaktionen ställer sig skeptisk till möjligheterna att bygga bostäder på flygplatsområdet eftersom det skulle innebära en mycket stor saneringskostnad. I texten står också tydligt att det är mycket oklart hur mycket en sanering skulle kosta, men att beräkningar baserade på Bromma flygplats visar att det rör sig om mycket stora summor.

Gelberg har också åsikter om regionens behov av flygplatsen, det får han gärna ha. Ledarredaktionen bedömer dock att regionen är bäst lämpad att avgöra sjukvårdens behov. I sitt yttrande skriver regionen att en nedläggning av flygplatsen inte skulle medföra några större konsekvenser för verksamheten.

Slutligen vad gäller möjligheten att använda Västerås som alternativflygplats för Arlanda i stället för Skavsta för att spara koldioxid så vore det ju jättebra om det gick att lösa. Det är dock inte västeråsarnas sak att betala för.

Det tar oss till kärnan i problemet med flygplatsen: Många är för, men bara så länge någon annan betalar.

Matilda Molander

Politisk redaktör

Vestmanlands Läns Tidning

