Debatt: Det framtida elflyget – vi vill sätta Västerås på kartan

Vi har fått ett inspel i Hässlö-debatten, som vi verkligen uppskattar. Vi har samlat flera inlägg under en pseudo ”Elflygskeptiker”. Vi är övertygade om, att det är många som håller med honom, och därför är dialogen viktig inför Folkomröstningen. Så här skrev Elflygskeptiker:

”Fast det där är en pipe-dream, just på grund av det där de inte löst än, batterierna. När du bygger flygplan vill du göra det så litet som möjligt, på grund av aerodynamik, men framför allt så lätt som möjligt för att tja, du ska ju orka lyfta också.

Jetbränsle innehåller 35 megajoule per liter, och 43 megajoule per kilo, och förbränns i en modern jetmotor med en termodynamisk effektivitet om cirka 55 procent. Det ger ett effektivt utnyttjande om 23,7 megajoule per kilo.

Litium-luft batterier har inte ens i laboratorium-miljöer kunnat uppvisa högre energidensitet än sex megajoule per kilo, och kommersiellt tillgängliga litium-jon-batterier har svårt att nå upp till en megajoule per kilo. Inte ens elektriska drivlinor är förlustfria, och Tesla har en effektivitet på cirka 75 procent. Du hamnar tillbaks på de vikt/kraft-förhållanden som bröderna Wright hade svårt att övervinna.

Visst går det, för tekniska demonstrationer och miljonärsleksaker. Men för kommersiell drift? Nädu.”

Beskrivningen ovan är dagsläget, och målet med elflygsforskningen är ju just att vända dagens Nädu till ett Jodu. Precis som för Bröderna Wright och för Teslas Musk gäller det att vända labprodukten, som kan säljas som rikas leksak precis som till exempel Mazerati-bilen till att bli konkurrenskraftig i marknadsmässiga tillämpningar.

I dag är elflygplanen, som "Elflygskeptiker" påpekar, superlätta plan med begränsad räckvidd, men både Boeing och Airbus jobbar intensivt på att få fram ett elflyg för reguljär kortdistans.

Kapplöpningen ser i stor sett ut som den för elbilar och det är där, som vi anser, att Hässlö har ett idealläge med pilotskola på landningsbanan och Northvolts batteriutveckling nästgårds på Finnslätten. Kan det bli bättre? Nädu.

Hässlö har en framtidsroll om vi sköter oss. Om vi inte gör det får vi aldrig veta – då sker det någon annanstans.

Men bygga flygplanet gör inte Northvolt, så vi får ut och ragga modellbyggare, och det är som alltid bråttom, för det är många om budet.

De syns i Ny Teknik varje vecka och den som är närmast är på Uppsala Universitet. Professorn hävdar att hennes framtidsbatterier har en energitäthet som kan bli tio gånger Litiumbatteriets. Och du glömde möjligheten av kärnbränsle (uranavfall) enligt månadens Illustrerad Vetenskap flaggar ett amerikanskt utvecklingsföretag för ett kärnavfallsbatteri som ger el för bilens/mobiltelefonens livslängd. Om detta skulle komma blir bilen inte främsta användning utan just vårt elflyg.

Bränslecellen på vätgas är nog troligast för stora plan och batterier för små, men utvecklingen blir jättestor och vi skulle gärna sätta Västerås även på den kartan.

Hans Stackegård (M)

Anmäl text- och faktafel