Debatt: Det går att få till en lösning

Bo Stenström kommenterar i en insändare den 26 februari frågan om latrin och gråvatten utifrån en intervju med mig i VLT den 20 februari om boende på fritidsfartyg, "Obesvarade frågor om tömning".

Det stämmer att det även under vinterhalvåret finns en utslagsvask vid Lögarängen. Det som inte framkom i artikeln är att det dessutom finns det en utslagsvask i Mälarparken, där dagens tre båtplatser som är öppna för boende på fritidsfartyg finns. Den utslagsvasken är i dag i ett låst utrymme under vintern för att den inte ska frysa sönder eller utsättas för skadegörelse, men det går att få till en lösning för att boende på fritidsfartyg kan nyttja den under såväl sommar som vinter.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande

