Debatt: Det här behöver hockeystaden Västerås

Västerås var en gång i tiden en maktfaktor inom svensk ishockey. Under årens lopp har Västerås fostrat många skickliga ishockeyspelare. Än fler har passerat revy i Rocklundahallen. Under Västerås senaste storhetsperiod inom ishockey, under 1980- och 1990-talen, lockade Västerås till sig många unga talanger från ungdomslandslagen i ishockey. Talanger som fostrades i juniorleden och därefter spelade i Västerås representationslag inför fullsatta läktare.

Under de senaste 20 åren har något hänt som har gjort att Västerås till viss del har tappat sin position som maktfaktor inom svensk ishockey. Vad behöver Västerås göra för att återta sin forna position som en ledande hockeystad?

Rocklundahallen stod klar 1965 och var en av Sveriges första inomhushallar. Utöver Rocklundahallen hade västeråsarna tidigt tillgång till flera utomhusrinkar på Rocklundaområdet, på Råby och i Skultuna. Vintertid fanns även många spolade tennisplaner över hela staden.

Säkerligen var västeråsarnas tillgång till ändamålsenliga arenor och isytor en avgörande faktor för ishockeyns framväxt i staden och representationslagets framgångar. Samma resonemang gäller självfallet för stadens bandylag.

Sedan 1960-talet har befolkningen i Västerås dubblerats samtidigt som tillgången till isytor för Västeråsarna i allmänhet och barnen i synnerhet har minskat. De varmare vintrarna medger ofta inte spolning av tennisplaner. Få nya konstfrusna isytor för ishockey har tillkommit. De en gång så moderna och utmärkta anläggningarna har slitits ned av tidens tand och blivit omoderna.

Dagens västeråsare får träna i omoderna och slitna anläggningar från i huvudsak 1960- och 1970-talen. Dessutom är anläggningarna för ishockey i dag för få till antalet eftersom staden och dess invånarantal har vuxit väsentligt de senaste 30 åren samtidigt som inga nya anläggningar har byggts.

Västerås stad har de senaste årtiondena satsat stora pengar på idrotten, vilket den ska ha en eloge för. Det har byggts utomordentliga arenor för handboll, bandy, fotboll, innebandy, ridning, friidrott och simning. Den enda större sporten i Västerås som inte har fått en modern anläggning är ishockeyn.

Västerås ishockeyspelande barn och ungdomar behöver en modern inomhushall för ungdomslagen med tillgång till en restaurang, bra läktare och gemytliga utrymmen för barn och åskådare. Hallen bör placeras i östra Västerås, som i dag saknar konstfrusen is, gärna i närhet till Viksängsskolans ishockeyprofil. Förslagsvis i anslutning till E18 och Hamre IP.

En modern, välfungerande och inbjudande inomhushall för ungdomslagen skulle medföra flera positiva effekter för hockeystaden Västerås. Staden skulle få lättare att rekrytera och behålla barn och ungdomar till ishockeyn i allmänhet och till ishockeygymnasiet i synnerhet. Viksängsskolans ishockeyprofil skulle kunna utveckla sin verksamhet, likaså Västerås ungdomslag. Ungdomarna skulle få tillgång till fler och bättre träningstider, vilket på sikt skulle gagna representationslaget som skulle få tillgång till egna talanger i större utsträckning än i dag. Framtiden startar med barnen.

Utöver en modern inomhushall för stadens barn och ungdomar är hockeystaden Västerås även i behov av en ny modern arena för representationslagen.

Petter Hagsköld

