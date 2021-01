Debatt: Det kommer att ta tid

Det finns ljus i slutet av tunneln.

Det är viktigt för alla länder att erbjuda ett begränsat antal covid-19-vacciner till flyg- och kryssningspassagerare för att stoppa covid-19 och alla dess variationer från att spridas till andra länder runt om i världen. Samma sak bör erbjudas alla som måste pendla över gränserna för att kunna arbeta.

Vi har nu möjlighet att stoppa spridning av viruset och rädda fler liv. De nya covid-19-varianterna är mer smittsamma och sprids mycket snabbare.

I framtiden är det viktigt för Sverige att kunna producera vacciner för att möta den lokala efterfrågan, i stället för att förlita sig på andra länder.

Just nu finns det en världsomfattande brist på covid-19-vacciner. Storbritannien vaccinerar över 200 000 personer per dag. Enligt Bloomberg registrerades i genomsnitt 806 716 vaccinationer varje dag under den senaste veckan i USA. Sverige ligger långt efter. Enligt Folkhälsomyndighetens data till och med 17 januari hade sammanlagt 146 775 personer vaccinerats.

Just nu är det brist på covid-19-vacciner och det kommer att ta tid innan alla har vaccinerats.

Anita Muchilwa Wallén

