Debatt: Drömmar om en flygplats

Det är mänskligt att tycka att förändringar är jobbiga och att drömma om att allt var bättre och enklare förr. Faktum kvarstår dock, vi har som skattebetalare betalt många miljoner per år, under alltför många år, för att hålla Västerås flygplats vid liv. Under denna tid har de som jobbat med flygplatsen, vad jag kan förstå, jobbat hårt för att hitta nya kunder till flygplatsen för att minska underskottet.

Detta har inte lyckats. Ryanair, som är en av bolagen som använder flygplatsen, vars hela verksamhetside går ut på att erbjuda mycket låga priser till semestrande Euopeer som kan tänka sig åka till mindre flygplatser en bit från det egentliga resmålet. Detta möjliggörs genom att man bland annat har mycket låga landningsavgifter på dessa mindre flygplatser i Europa. Vem betalar? Vi skattebetalare.

Antalet resor som Sveriges befolkning gör med flyg har ökat med 120 procent sedan år 1990 (och koldioxidutsläppen med knappt 50 procent). Detta är, enligt all tillgänglig fakta, till stor del beroende på de framväxande lågprisbolagen. Att hävda att denna trafik fortsätter någon annanstans är ett förenklat resonemang.

Flera mindre Europeiska städer stänger eller drar ner aktiviteten på sina flygplatser, senaste vad jag vet är Poitier i Frankrike, som stänger sin flygplats. När detta sker så minskar möjligheten för bolag som Ryanair att fortsätta sin subventionerade verksamhet.

Slutligen, elflyg kommer enligt alla bedömare tidigast inom 20–30 år och då enbart för små plan och korta resor som tåg eller bussar redan kan göra, med väsentligt fler passagerare. Den ständiga argumentationen om alternativflygplats till Arlanda är inget som Svedavia är intresserade av eller vill betala för så jag föreslår starkt att sluta fantisera om saker som inte kan materialiseras och att dessa skattemedel läggs på skola och omsorg i stället.

Lena Gunnarsson

Eva Mofalk

Maria Signal Martebo

