Debatt: Efter 70-talet har det gått utför

Vi som växte upp före 70-talet fick respekten för äldre, polis och myndigheter med modersmjölken. Sedan kom 70-talets flummiga och kravlösa uppfostran och förbud mot att ge ouppfostrade slynglar en hurring.

Effekterna av den tidens slappa uppfostran ser vi i dag när det är generationer födda på 70-talet och senare som stiftar lagar och regler.

I dag har denna uppfostran och samhällets bemötande gått över i det som så populärt kallas lågaffektivt bemötande. I skolorna får inte lärare utnyttja auktoritet för att upprätthålla ordningen, poliser knäböjer vid demonstrationer, poliser i tjänst dansar i Pridetågen, poliser ska acceptera glåpord och könsord, att bespottas och ett och annat knytnävsslag utan juridiska påföljder för förövarna. Till och med hundar ska fostras med enbart positivt bemötande.

Respekten för poliser är i dag obefintlig båda hos en del etniska svenskar och invandrare av både första och andra generationen. Att sparka på polisbilar, ej hörsamma polismans uppmaning, kasta sten på poliser i tjänst, gapa okvädesord med mera utan åtgärd från utsatta poliser har blivit det nya normala och vardagsmat. Ingen – varken politiker eller medborgare – tycks nämnvärt reagera och fråga sig vart samhället är på väg.

Politiska partier käbblar om högre straff för sexköpare samtidigt som yrkeskriminella tonåringar med omfattande straffregister på tre A4-blad får samhällstjänst eller par månaders fängelse.

Detta respektlösa agerande är inget som hänt över en natt. Det mest oroande är att alla med normal intelligens och iakttagelseförmåga kan konstatera att respekten för polis och graden av våldsamheter konsekvent ökar och har ökat över tid utan att någon visar tillräcklig ryggrad och intresse för att med nödvändiga åtgärder stoppa utvecklingen.

Hela rättsapparaten är infekterad av detta lågaffektiva tänkande och ingen tycks inse vilka åtgärder som egentligen krävs.

Om inte regeringen, myndigheter och polisen snarast sätter ned hela foten och inför nolltolerans, oavsett de kortsiktiga och obehagliga konsekvenserna så har vi inom kort inget samhälle kvar. Vill vi se tungt utrustad polis i full stridsmundering med bepansrade bilar på våra gator? Vill vi se stridsutrustad militär på våra gator?, eller är det dags för regeringen och myndigheter att inse att samhällets värderingar snabbt glider dem ur händerna.

Sverige har skickat observatörer i skytteltrafik till New York för att studera borgmästarens huvudsakliga strategi att mäta antalet brott (inte uppklarningsprocent) och hålla stadens polischefer ansvariga, allt för att brottsligheten ska minska, samtidigt som man praktiserar nolltolerans mot all form av brottsligt agerande vilket fick all form av kriminalitet att drastiskt minska. Tydligen stannade det vid ett antal studiebesök och ett beslut att vi i Sverige inte behöver lära av andra – vi i Sverige vet ju alltid bäst – känns det igen?

Ju längre man väntar med att vidta åtgärder desto våldsammare blir uppvaknandet den dag – inom snar framtid – då åtgärder blir oundvikliga.

Leif Kullberg

