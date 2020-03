Debatt: Efterlängtad lösning på ett långdraget problem

I december 2009 kom ett beslut från Skolinspektionen som innebar att Fryxellska skolan inte längre fick ge förtur till elever från närområdet. Detta medförde att Fryxellska skolan efter en treårig utfasningsperiod tog bort sina närområdesklasser. Trots att det nu har gått ett decennium sedan beslutet togs så har inte frågan kring ett mellanstadium för de barn som går på Fridnässkolan lösts. Situationen för både barn och föräldrar har under denna tid varit under all kritik. Den ovisshet som uppstår av tillfälliga lösningar och splittrade klasser är minst sagt tärande och har skapat en kultur av att de allra flesta redan från årskurs fyra söker privata skolalternativ.

Vi har själva varit i den här situationen och vet hur pass påfrestande det är. Vi har barn på Fridnässkolan och även vi har suttit svarslösa när de frågat var de ska gå i skolan och varför de inte kan få fortsätta gå med sina kompisar i klassen.

Fridnässkolan är mycket uppskattad och har goda kunskapsresultat. Den har varit nedläggningshotat i omgångar men räddats av engagerade föräldrar och närboende.

Just ett sådant nedläggningshot blev droppen för oss. Vi var med i den senaste av många svängar, trötta på alla turer valde vi att engagera oss för att rädda Fridnässkolan en gång för alla. Vårt engagemang resulterade i att vi nu har förtroendeuppdrag för Liberalerna. En fortsatt viktig hjärtefråga för oss är hur utvecklingen av Västerås kan göras utifrån ett bättre helhetsperspektiv så att sådana här situationer inte ska uppstå. Samhällsfunktioner såsom till exempel skolor ska planeras i ett tidigt skede och i god dialog med de som är berörda.

Efter en tio år lång kamp kan barn och föräldrar kring Stallhagen, Stohagen och Annedal äntligen börja skymta ljuset i tunneln. Den tredje mars har ett bygglov beviljats för en ny, större paviljong som ger Fridnässkolan ytterligare tre klassrum. Man kan se en skolpaviljong som ett anspråkslöst rutinärende. Men i det här fallet innebär det en mycket efterlängtad lösning på ett långdraget problem. Fridnäs får ett riktigt mellanstadium som innebär att barnen kan gå på skolan från förskoleklass upp till och med årskurs sex.

Enligt plan ska paviljongen vara på plats till skolstarten hösten 2020. Bevarandet och utvecklingen av skolverksamheten på Fridnäs var en viktig valfråga för Liberalerna. Att en större paviljong nu kommer på plats innebär inte att hela frågan är löst, men det är ett viktigt steg på vägen. En ny permanent skolbyggnad ska byggas där de tidigare tennisbanorna låg och arbetet kring det är i full gång.

På tio år kan mycket hända, de båda världskrigen utkämpades inom denna tidsram, Alexander den store besegrade Dareios III och grundade Alexandria och Västerås ordnade ett mellanstadium i ett av stadens centrala områden – även om det krävde ett stort engagemang och lite tjafs från föräldrar.

Anna Nordanberg (L)

ersättare i byggnadsnämnden

Lotta Magnergård (L)

ersättare i grundskolenämnden

