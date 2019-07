Debatt: Emterby borde läsa på om kör- och vilotider

Replik. Det är väldigt intressant att just Tommy Emterby har åsikt om mitt ärende, en pensionerad lastbilsförare som självklart har koll på alla regler som gäller med kör- och vilotider.

Jag vill börja med att säga att detta är orsaken till att kampanjen för att få bort mig varit så lyckad, brist på kunskap är för mig fruktansvärt tydligt.

Som nämnts tidigare är det en katastrof att Tommy Emterby med sin kunskap om yrket sitter i kommunstyrelsen och förklarar för alla andra om hur yrket fungerar, alltid kul med knivar i ryggen efter alla gånger jag hjälpt Tommy med vilken ersättning han ska hyra ut sig för, som enskild firma och så vidare.

Tommy Emterby tar upp exempel enligt nedan:

”Två veckor direkt efter varandra får man som lastbilschaufför arbeta max 96 timmar.”

Så för att göra det enkelt då Tommy Emterby visst behöver uppdatera sig på regler för oss lastbilsförare så kan jag mer än gärna upplysa honom om detta.

Citat från Transportstyrelsen, väldigt enkel sökning för att få fram exakt.

” Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.”

Så här syns det tydligt att Tommy Emterby visst inte hade koll på reglerna, men detta är just problemet som jag haft med mitt ärende. De litade på att han kunde sin sak, hoppas några personer nu lär sig en läxa att det inte är så svårt att göra en enkel sökning. Fast det hade varit ännu enklare att faktiskt fråga någon som har koll på reglerna, det vill säga mig, men tyvärr utmålas alltid vi företagare som bovar och oss kan man tydligen inte lita på.

Ett annat exempel Tommy Emterby nämner:

”David Lindberg har vid minst ett tillfälle begärt ersättning för fem plus fem dagar med 10 timmars ersättning efter varandra. Man måste ställa sig frågan om David Lindbergs kunskaper inte bara vad gäller kommunal demokrati utan också tydligen brist på kunskap vad gäller hans yrke med de hårda reglerna för kör- och vilotider.”

Här kan jag hänvisa honom till Transportstyrelsen igen, men det kluriga är att vi nu måste titta på vägarbetstidslagen. Här blir det nog lite mycket att ha koll på samtidigt så jag förstår att det kan vara enklast för Tommy Emterby att hålla sig till en lag, tyvärr så är det inte så enkelt för oss andra som faktiskt driver företag.

Citat från Transportstyrelsen:

Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

Det jag berättat för alla som faktiskt frågat är att jag behöver i stort aldrig ens bry mig om kör- och vilotidslagen, på mina körningar så är den inte speciellt relevant annat än att jag en gång om dagen behöver ha tagit totalt 45 minuters rast. Faktisk AKTIV körtid är mellan 4 och 6 timmar per dag.

Så det jag har att jobba mot är 60 timmar per vecka med arbete vilket jag inte haft bekymmer med att lösa, skulle någon vecka vara problematisk så ber jag en kollega om hen kan lasta ekipaget eller kanske lossa mitt tomgods åt mig så brukar det vara lugnt. Problemet blir att jag inte har någon annan som kan köra istället för mig, men om jag kan ställa ekipaget när jag kommit hem och tomgodset lossas lite senare på kvällen så är det fullt möjligt.

Tyvärr så är vi alla fritidspolitiker, vi är inga experter när vi sitter i kommunen men detta måste vi alla vara medvetna om och just därför vara väldigt noga med att ha fakta om det man beslutar om.

Det är när vi ”tror” för mycket som man tyvärr visar vilken kompetens man besitter.

Tommy Emterby säger även att:

"KF har att ta de beslut vad gäller de stora frågor som exempelvis budget och mål för kommunen."

Tommy Emterby om någon förstår väl att vad han säger i fullmäktige inte är annat än hans behov av att slå sig på bröstet och kunna visa sina väljare att han gjort läxan även om det inte betyder något, detta då hans röst ”denna gång” inte räcker till att få igenom det hans parti önskar.

Men jag tycker att texten ovan tydligt visar att Tommy Emteby tyvärr inte är intresserad av vad som är rätt utan tycker billiga poäng, som en artikel där man vill trycka till den ”smutsiga” politikern och visa hur elak han varit, är något man ska hålla på med.

Men jag får tacka för lyckönskningen även om jag absolut inte har något problem med lagarna. Så finns det fortfarande tid kvar av denna sommar för Tommy att läsa på igen så han inte missar dessa detaljer i framtiden.

David Lindberg