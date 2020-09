Debatt: En enorm kapitalförstöring vid nedläggning

Svar på Markus Lindgrens (MP) debattartikel i VLT den 31 augusti, "Vill västeråsarna fortsätta med indirekta subventioner?".

Jag och många, många andra har skrivit en mängd debattartiklar i den här frågan sedan S, L och MP offentliggjorde sitt beslut om att lägga ner Västerås flygplats. Jag tror att syftet med alla dessa artiklar har varit att övertyga de som är av motsatt uppfattning om flygplatsens vara eller inte vara är en komplex fråga och måste ses utifrån en rad olika perspektiv.

Vi som menar att flygplatsen måste vara kvar har på olika sätt lyft fram en mängd frågor och argument till er som har lagt förslaget om en nedläggning. Ingenstans har vi fått andra svar från er än de som meddelades på presskonferensen då ni i början av mars meddelade ert nedläggningsbeslut. Det är klart att vi därför måste ifrågasätta er förmåga att lyssna och ta intryck av andra åsikter och argument än de ni själva trumpetade ut på nämnda presskonferens.

Mark us Lindgren bemötte band annat mitt påstående om att en nedläggning av flygplatsen innebär att över 200 arbetstillfällen försvinner från Västerås. Han frågar om jag tror att de som förlorar sina arbeten till följd av nedläggningen aldrig kommer att få något arbete i framtiden? Här måste Lindgren ha gjort en tankevurpa, för övrigt samma vurpa som jag hört att Anders Teljebäck (S) framfört ett flertal tillfällen. Om 200 flygrelaterade arbetstillfällen försvinner från Västerås så uppstår det absolut inte 200 nya arbetstillfällen för att flygplatsen läggs ner. Om det uppstår nya arbetstillfällen i Västerås så är de sådana som ändå skulle ha uppkommit oavsett flygplatsens vara eller inte vara. Det skrämmer mig att våra ledande politiker, som har till uppgift att förvalta våra skattemedel, inte har en större insikt i grundläggande ekonomisk logik.

Att populistiskt ideligen upprepa förlustbelopp som 30, 40 miljoner kronor som årligen går till flygplatsens semesterflyg i stället för till vård, skola och omsorg är väldigt billig retorik som i andra sammanhang skulle betraktas som vilseledande marknadsföring och vara straffbelagt.

Vi som vill att flygplatsen ska vara kvar menar att den politiska ledningen kommunicerar felaktiga siffror om flygplatsens kostnader för kommunens skattebetalare. Om vi håller oss till siffrorna för 2019 är underskottet 23,7 miljoner kronor. Eftersom flygplatsbolaget ingår i samma koncern som övriga kommunala bolag täcks detta underskott av vinster i andra bolag inom koncernen och innebär att den statliga bolagsskatten i koncernen minskar med cirka 5 miljoner kronor. Betyder att det reella underskottet blir 18,7 miljoner kronor. Är det något belopp som ska kommuniceras med oss skattebetalare är det det lägre beloppet som är kommunens nettokostnad. Att populistiskt ideligen upprepa förlustbelopp som 30, 40 miljoner kronor som årligen går till flygplatsens semesterflyg i stället för till vård, skola och omsorg är väldigt billig retorik som i andra sammanhang skulle betraktas som vilseledande marknadsföring och vara straffbelagt.

Analogt med att över 200 arbetstillfällen försvinner från Västerås tappar givetvis såväl kommunen som regionen skatteintäkter från dessa arbetstillfällen och som jag påstod i min artikel går kommunen därmed miste om 15 miljoner kronor och regionen med cirka 7 miljoner kronor i skatteintäkter. Det var dock felaktiga belopp, ska vara 22 respektive 15,5 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter per år eftersom det avser all direkt flygverksamhet och den direktkopplade d:o. Hade dessvärre tittat i fel tabell i källan till dessa uppgifter vilket jag beklagar. Källan är ”Sammanställning Flygplatsområdet 2020-02-12” upprättad på uppdrag av Västerås Stadshus AB och är uppgifter beräknade efter 2016 års utfall. I dag uppgår förmodligen skatteintäkterna till ett ännu högre belopp.

Att bortse från den samhällsekonomiska bilden av flygplatsens verksamhet när man fattar beslut om dess nedläggning är mera groteskt än mitt påstående att politiker som slutar lyssna är en fara för demokratin. När den politiska ledningen inte besvarar eller bemöter frågor och argument på ett seriöst sätt blir det tydligen nödvändigt att ta till argument som åtminstone får ut någon enskild ledamot i debatten. Dock står våra frågor fortfarande obesvarade, varför är man till exempel inte beredd att göra en formell framställning till Region Västmanland om medfinansiering eller delägarskap i flygplatsen? Varför vill man inte göra en extern och oberoende konsekvensutredning värd namnet av den här viktiga frågan innan man hastar fram ett beslut? Det finns även en rad andra adekvata frågor som ställts men som kommunledningen fortfarande är svaret skyldig, varför?

Avslutningsvis vill jag också poängtera att jag varken har partipolitiska kopplingar eller något eget intresse av flygplatsens vara eller icke vara. Jag är bara så bestört över att en liten grupp i kommunstyrelsens har tagit ett så vansinnigt och oåterkalleligt beslut som att lägga ner flygplatsbolaget, och den instrumentella flygverksamheten där.

Det är en enorm kapitalförstöring och brist på respekt för Västerås framtida utvecklingsförutsättningar.

Hans Johnson

Anmäl text- och faktafel