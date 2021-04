Debatt: Erik, tack för artikeln!

Hur hinner du med att skriva allt Erik Jersenius? Du skriver inte bara mycket, du skriver bra, ingående med skarp analys och med stor kunskap.

Du satte igång många tankar i mitt huvud i din artikel om Yasin Byn. Jag visste inte vem det var förrän de talade om honom på radio att han vunnit P3 guld, men han kunde inte närvara på grund av att han satt i fängelset.

Jag läste hela din artikeln och du hade även tagit med många av hans texter, så att man själv kunde göra sig en uppfattning. Yasin är med i ett stort kriminellt nätverk, där man mördar och begår brott. Hans rappkonst är mörk, fylld av hat, våldet hyllas, det är där han får sin styrka, samhället ger han fan i, och han tar och gör precis som han vill, vilket får ödesdigra konsekvenser dels för samhället och dels de som kommer i hans väg och försöker stoppa honom.

Detta vad han rappar om är konst och han har vunnit P3 guld för detta. Nu tänker jag på Billie Holiday, jag har precis sett en ny dokumentär om henne. Jag blev skakad, visste inte att hon hade haft det så svårt. Hon växte upp med sin mamma, någon far fanns inte, som mycket ung blev hon våldtagen. Hon levde endast för sin musik. Eftersom jag är oerhört intresserad av röster, jag är skådespelare, röst- och talpedagog, fastnade jag för hennes röst mycket tidig som ung. Jag har aldrig hört något liknande. När hon sjunger sin Strange Fruit ...

Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swingin' in the Southern breeze

Strange fruit hangin' from the poplar trees

Pastoral scene of the gallant South

... (som handlar om slaveriet och hur slavägarna hängde de svarta i träden), upplever jag en smärta och ett medlidande i hennes röst, som är obeskrivligt, den skär igenom hela min varelse. I filmen sas det bland annat att när Ella Fitzgerald, som är en fantastisk jazzsångerska, sjunger om en man som lämnar henne så tänker man bara att hon träffar säkert en ny i morgon, men när Billie Holiday sjunger så lämnar hon djupa spår, som stannar kvar.

Billies öde var otroligt sorgligt, trots att hon nådde stjärnstatus som sångerska var hon djupt olycklig, hon blev slagen av sina män, hon var masochistisk i sina förhållanden och hon hade ett destruktivt självförakt. Hon slutade sitt liv som svår narkoman. Men hon hade ett hjärta, som kände så starkt att det förblödde. Den enda hon skadade var sig själv och det var illa nog.

Yasin Byn skadar naturligtvis också sig själv, men det stannar inte där, han har i sitt sätt att leva skadat många i sin omgivning och frågan är om hans konst leder till mer brott och hat eftersom han har blivit en förebild för många unga.

Jag tänker på, vad jag kallar ”mina tibetaner”, som har blivit som mina barn. De har flytt från Tibet, från ett liv i förtryck, och kommit till Sverige. De har blivit utsatta både för våld och hot men är det mest fredliga människor, som jag känner. Vad beror detta på? Jag tror att det beror på att de har buddisten Dalai Lama som förebild.

Dalai Lama är högt ansedd över hela världen på grund av sin livshållning, hans uttalanden om icke våld och att man ska visa compassion compassion och återigen compassion (medkänsla.)

Han föreläser över hela världen och lever som han lär. Dalai Lama har blivit en av världens största förebilder. ”Mina tibetaner” arbetar inom sjukvården och hemtjänsten, där de är mycket uppskattade. För ett par år sedan engagerade de tibetanska munkar som skapade en Mandala på Västerås Stadsbibliotek, (en symbolbild för världen). De byggde upp den med pärlor, sand, träbitar med mera. De höll på varje dag i en veckas tid och när denna vackra Mandala var klar, studerade vi den alla som hade samlats mycket noga och så tågade vi ner till Svartån där den fick flyta på vattnet tills den försvann. En bild av det förgängliga livet. Vad vi saknar här i Sverige är just förebilder och det kan vara hur mycket konst som helst i en rappares rapp, men sprider hen ingen kärlek och glädje eller uppvaknande omkring sig vad betyder då konsten?

Kanske ska det vara ett uppvaknande för att se ”den sanna verkligheten?” då är det politiker och våra myndigheter som ska ta till sig vad han skriver och handla utifrån denna svarta verklighet.

För mig måste hjärtat vara med i all konst. För mig är konsten subjektiv till skillnad från vetenskapen som bör vara objektiv, vädja till intellektet och ha samma budskap till alla. I konsten kan jag gå in med min känsla och utan att ”förstå” ta till mig sanningar och uppleva något nytt som jag aldrig har träffat på förut. Men jag vill att det ska berika mig, det kan skaka om mig, lyfta upp mig, men om jag inte lupplever något hjärta bakom blir det för mig omänskligt och jag tar inte till mig detta.

Du Erik skriver själv i överskriften, Den hjärtlöse poeten från Rinkeby. Tack för artikeln! Du fick mig verkligen att tänka till. Vart är vi på väg?

Lisbet Gemzell