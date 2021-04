Debatt: Ett flertal åtgärder har redan vidtagits

Svar på inlägget "Samhället håller liv i våra gamla men prioriterar bort livskvalitet", VLT den 17 april.

Signaturen Agnes skriver om nedprioriteringen av äldre. Hon undrar vart alla vallöften om att satsa på de äldre tagit vägen. Mitt svar är att vad gäller löftet att fler ska kunna komma till servicehus har ett flertal åtgärder vidtagits. Dels att alla som fyllt 90 år utan biståndsprövning ska kunna anmäla sig för att flytta in på servicehus, dels att alla med mer än 60 timmars hemtjänst per automatik ska bli beviljad plats på servicehus. Och från årsskiftet har ytterligare lättnader i kraven för bifall införts. Allt detta har också givit önskat resultat. Under årets tre första månader har ungefär 60 procent av ansökningarna till servicehus bifallits, detta är långt bättre läget för några år sedan då ungefär 20 procent av ansökningarna bifölls.

Förhoppningsvis kommer denna positiva förändring att hålla i sig, nu väntar jag bara på att antalet ansökningar ska öka. Det är säkert pandemin som gjort att många avstått från att söka plats på servicehus eller på annat äldreboende. Detta och den tidigare låga bifallsandelen har gjort att kommunen står med många, den 31 mars 130, tomma servicehusplatser. Som en följd av detta har nämnden beslutat att under hösten stänga Gideonsbergs servicehus. Dessutom för att få rådrum förlänga hyreskontraktet på Vallby servicehus ytterligare ett år. Om inte antalet ansökningar ökar planeras för en nerläggning under 2022.

Vad gäller äldreboendet på Gotlandsgatan löper avtalet ut den 31 januari 2022, ett avtal som inte kan förlängas.

Signaturen spekulerar om orsaken till nedläggning av detta boende. Svaret är att den höga kostnaden inte beror vare sig på extra god mat eller hög andel personal. Orsaken är den korta avtalstiden, sex år, samt det ekonomiskt oförmånliga med att den som driver äldreboendet, Attendo, också hyr fastigheten av det egna bolaget. Då blir det moms på hyreskostnaden.

Slutligen befarar Agnes att alla äldreboenden i framtiden kommer att drivas av kommunen själv. Det kommer att bli precis tvärtom, från 2022 kommer en majoritet av äldreboenden i Västerås drivas av andra än Västerås stad.

Bengt-Åke Nilsson (L)

ordförande äldrenämnden